وزير الإسكان يستعرض التصميم الداخلي لفندق“سور مجرى العيون” جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا، لاستعراض التصميمات الداخلية للفندق الذى تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير“منطقة سور مجرى العيون”، بمحافظة القاهرة.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة مراعاة التصميمات الداخلية للفندق لمتطلبات التشغيل على أعلى مستوى، والتنسيق مع مجموعة هيلتون العالمية للفنادق والمنتجعات، والتى ستتولى تشغيل وإدارة هذا الفندق، الذى يقع فى منطقة سور مجرى العيون التاريخية.

موضوعاتوزير الصحة يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون بالمجالات الطبية “شل أوت”.. تصريحات عن البيع تثير الجدل “ماجد الفطيم” تستهدف استثمار 2.2 مليار جنيه فى“كارفور – مصر”

وأشار الوزير، إلى أن مشروع تطوير“منطقة سور مجرى العيون” يشمل، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف، ويعد أحد أهم مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة.