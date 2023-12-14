وزير الإسكان يستعرض التصميم الداخلي لفندق“سور مجرى العيون” جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا، لاستعراض التصميمات الداخلية للفندق الذى تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير“منطقة سور مجرى العيون”، بمحافظة القاهرة.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة مراعاة التصميمات الداخلية للفندق لمتطلبات التشغيل على أعلى مستوى، والتنسيق مع مجموعة هيلتون العالمية للفنادق والمنتجعات، والتى ستتولى تشغيل وإدارة هذا الفندق، الذى يقع فى منطقة سور مجرى العيون التاريخية.
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وأشار الوزير، إلى أن مشروع تطوير“منطقة سور مجرى العيون” يشمل، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف، ويعد أحد أهم مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة.
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