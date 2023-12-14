هبوط أسعار الذهب قبيل صدور بيان السياسة النقدية الأمريكية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ظل توقعات واسعة النطاق بشأن تثبيت المصرف المركزي لسعر الفائدة.
وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير – الأكثر نشاطاً – بنسبة 0.11% إلى 1991 دولاراً للأوقية.
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وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.13% إلى 19746.95 دولار للأوقية، وتراجعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.31% إلى 22.95 دولار، كما تراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.14% إلى 931.73 دولار للأوقية.
وأوضح“إيليا سبيفاك” رئيس وحدة الدراسات الكلية العالمية لدى“تيستي لايف” في تصريح لوكالة“رويترز”، أنه كان هناك تحول كبير في توقعات الأسواق حول مستقبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة بعد اجتماع نوفمبر الماضي، وهذا تسبب بدوره في تراجع الدولار وعوائد الديون السيادية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الذهب.
وأضاف أنه يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي لا يرغب في المبالغة في التمسك بوجهة نظر تيسيرية لعدم التسبب في حدوث اضطراب في توقعات التضخم.
وأظهرت تقديرات أداة“سي إم إي فيد ووتش” أن الأسواق تتوقع بنسبة 98.2% تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماع اليوم عند نطاق 5.25% إلى 5.50%، بينما يتوقع المستثمرون بنسبة 75% إجراء المصرف المركزي أول خفض للفائدة في مايو القادم.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594025
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