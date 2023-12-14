هبوط أسعار الذهب قبيل صدور بيان السياسة النقدية الأمريكية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ظل توقعات واسعة النطاق بشأن تثبيت المصرف المركزي لسعر الفائدة.

وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير – الأكثر نشاطاً – بنسبة 0.11% إلى 1991 دولاراً للأوقية.

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وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.13% إلى 19746.95 دولار للأوقية، وتراجعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.31% إلى 22.95 دولار، كما تراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.14% إلى 931.73 دولار للأوقية.

وأوضح“إيليا سبيفاك” رئيس وحدة الدراسات الكلية العالمية لدى“تيستي لايف” في تصريح لوكالة“رويترز”، أنه كان هناك تحول كبير في توقعات الأسواق حول مستقبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة بعد اجتماع نوفمبر الماضي، وهذا تسبب بدوره في تراجع الدولار وعوائد الديون السيادية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف أنه يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي لا يرغب في المبالغة في التمسك بوجهة نظر تيسيرية لعدم التسبب في حدوث اضطراب في توقعات التضخم.

وأظهرت تقديرات أداة“سي إم إي فيد ووتش” أن الأسواق تتوقع بنسبة 98.2% تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماع اليوم عند نطاق 5.25% إلى 5.50%، بينما يتوقع المستثمرون بنسبة 75% إجراء المصرف المركزي أول خفض للفائدة في مايو القادم.





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