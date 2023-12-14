أداني جروب تعتزم استثمار 100 مليار دولار في التحول للطاقة الخضراء جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم“أداني جروب” استثمار 100 مليار دولار في التحول نحو الطاقة الخضراء على مدى عقد زمني عبر موانئها وعملياتها في مجال الطاقة والإسمنت، وذلك مع استهداف خمس شركات تابعة للمجموعة تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2025 أو قبل ذلك.
وأوضحت المجموعة – التي يتولى الملياردير“غوتام أداني” منصب رئيس مجلس إدارتها – أنها حققت تقدمًا كبيرًا في مسارها نحو إزالة الكربون وطموحها لدعم الأهداف العالمية للوصول لانبعاثات صفرية.
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وأضافت المجموعة في بيان أن شركاتها لديها استراتيجية نشطة لإزالة الكربون، وتعهدت بزراعة 100 مليون شجرة بحلول عام 2030، وتنفيذ مشروعات تجريبية مبتكرة بما في ذلك تطوير شاحنة كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.
كما أنها تبدأ أيضًا في تطوير أحد الأنظمة البيئية للهيدروجين الأخضر الأكثر طموحًا في العالم على الساحل الغربي لولاية غوجارات.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594024
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