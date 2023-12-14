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أداني جروب تعتزم استثمار 100 مليار دولار في التحول للطاقة الخضراء جريدة البورصة

12/14/2023 3:15:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم“أداني جروب” استثمار 100 مليار دولار في التحول نحو الطاقة الخضراء على مدى عقد زمني عبر موانئها وعملياتها في مجال الطاقة والإسمنت، وذلك مع استهداف خمس شركات تابعة للمجموعة تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2025 أو قبل ذلك.

وأوضحت المجموعة – التي يتولى الملياردير“غوتام أداني” منصب رئيس مجلس إدارتها – أنها حققت تقدمًا كبيرًا في مسارها نحو إزالة الكربون وطموحها لدعم الأهداف العالمية للوصول لانبعاثات صفرية.

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وأضافت المجموعة في بيان أن شركاتها لديها استراتيجية نشطة لإزالة الكربون، وتعهدت بزراعة 100 مليون شجرة بحلول عام 2030، وتنفيذ مشروعات تجريبية مبتكرة بما في ذلك تطوير شاحنة كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

كما أنها تبدأ أيضًا في تطوير أحد الأنظمة البيئية للهيدروجين الأخضر الأكثر طموحًا في العالم على الساحل الغربي لولاية غوجارات.


المصدر:

MENAFN14122023000202011048ID1107594024

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