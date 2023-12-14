انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في أكتوبر على أساس شهري، في ظل تراجع إنتاج قطاعات التصنيع، والخدمات، والإنشاءات.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت اليوم الأربعاء، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في أكتوبر على أساس شهري، في حين كان متوقعًا تراجعه 0.1%، بعد نموه بنسبة 0.2% في ديسمبر.

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كما تراجع الناتج الاقتصادي للقطاع الخدمي بنسبة 0.2% في أكتوبر على أساس شهري مقارنة بزيادته بنفس النسبة في قراءة سبتمبر، ليصبح المساهم الأكبر في تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على خلفية انخفاض إنتاج أنشطة الاتصالات والمعلومات خلال نفس الفترة.

وانخفض إنتاج قطاع البناء بنسبة 0.5% في أكتوبر بعد نموه بنسبة 0.4% في سبتمبر، بينما تراجع نظيره الإنتاجي بنسبة 0.8% خلال نفس الفترة بعد استقراره دون تغيير في قراءة سبتمبر.

واستقر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر على أساس فصلي، بينما ارتفع إنتاج القطاع الخدمي بنسبة 0.1% في نفس الفترة.





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