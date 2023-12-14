انكماش اقتصاد المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في أكتوبر على أساس شهري، في ظل تراجع إنتاج قطاعات التصنيع، والخدمات، والإنشاءات.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت اليوم الأربعاء، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في أكتوبر على أساس شهري، في حين كان متوقعًا تراجعه 0.1%، بعد نموه بنسبة 0.2% في ديسمبر.
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كما تراجع الناتج الاقتصادي للقطاع الخدمي بنسبة 0.2% في أكتوبر على أساس شهري مقارنة بزيادته بنفس النسبة في قراءة سبتمبر، ليصبح المساهم الأكبر في تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على خلفية انخفاض إنتاج أنشطة الاتصالات والمعلومات خلال نفس الفترة.
وانخفض إنتاج قطاع البناء بنسبة 0.5% في أكتوبر بعد نموه بنسبة 0.4% في سبتمبر، بينما تراجع نظيره الإنتاجي بنسبة 0.8% خلال نفس الفترة بعد استقراره دون تغيير في قراءة سبتمبر.
واستقر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر على أساس فصلي، بينما ارتفع إنتاج القطاع الخدمي بنسبة 0.1% في نفس الفترة.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594021
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