استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مع ترقب نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 472 نقطة، وحد من مكاسبه انخفاض أسهم النفط والغاز بنسبة 0.7%، في حين صعدت أسهم قطاع الكيماويات 0.8%.

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وارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.13% إلى 7552 نقطة، بينما استقر“داكس” الألماني عند 16791 نقطة، كما استقر“كاك” الفرنسي عند 7549 نقطة.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني التي صدرت اليوم، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في أكتوبر على أساس شهري، في حين كان متوقعًا تراجعه 0.1%، بعد نموه بنسبة 0.2% في ديسمبر، وذلك في ظل تراجع إنتاج قطاعي الخدمات والبناء خلال نفس الفترة.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات الناتج الصناعي في منطقة اليورو وسط توقعات انخفاضه بنسبة 0.3% مقارنة بتراجعه 1.1 في القراءة السابقة، فضلاً عن صدور بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قبل صدور قرارات كل من بنك انجلترا والمركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة غداً الخميس.





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