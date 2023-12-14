استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مع ترقب نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 472 نقطة، وحد من مكاسبه انخفاض أسهم النفط والغاز بنسبة 0.7%، في حين صعدت أسهم قطاع الكيماويات 0.8%.
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وارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.13% إلى 7552 نقطة، بينما استقر“داكس” الألماني عند 16791 نقطة، كما استقر“كاك” الفرنسي عند 7549 نقطة.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني التي صدرت اليوم، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في أكتوبر على أساس شهري، في حين كان متوقعًا تراجعه 0.1%، بعد نموه بنسبة 0.2% في ديسمبر، وذلك في ظل تراجع إنتاج قطاعي الخدمات والبناء خلال نفس الفترة.
وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات الناتج الصناعي في منطقة اليورو وسط توقعات انخفاضه بنسبة 0.3% مقارنة بتراجعه 1.1 في القراءة السابقة، فضلاً عن صدور بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قبل صدور قرارات كل من بنك انجلترا والمركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة غداً الخميس.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594020
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