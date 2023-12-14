“بيركشاير” تبيع نصف حيازتها في“إتش بي” جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت شركة“بيركشاير هاثاواي” (.Berkshire Hathaway Inc)، المملوكة للمستثمر الملياردير وارن بافيت، حصتها في شركة“إتش بي” (.HP Inc) لصناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية بمقدار النصف تقريباً.

بلغت حيازة“بيركشاير” 51.5 مليون سهم في“إتش بي”، أو ما يعادل 5.2% من الشركة التي يقع مقرها في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا في 30 نوفمبر، وفقاً لإفصاح قُدم للجهات التنظيمية. ويمثل هذا أقل من حوالي 97.85 مليون سهم التي كانت تمتلكها“بيركشاير” في 3 أكتوبر الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها“بلومبرج”.

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تضع هذه الصفقة“بيركشاير” في طريقها لأن تصبح بائعاً لأسهم“إتش بي” للربع الثاني على التوالي، حسبما تظهر البيانات التي جمعتها“بلومبرج”.

كان أداء أسهم“إتش بي” أقل من منافستها“ديل تكنولوجيز” (Dell Technologies) هذا العام مع تراجع الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في فترة ما بعد الجائحة، وهوت مبيعات كلٍ من“إتش بي” و”ديل” خلال الربع السابق، متخلفة عن تقديرات المحللين.

ارتفع سهم“ديل” بـ72% خلال 2023 متفوقاً على تقدم مؤشر“ناسداك 100” بنسبة 49%، وإجمالي ارتفاعات سهم“إتش بي” بنحو 13%.

في الوقت نفسه، كانت“إتش بي” بصدد تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة أقل من 1%. وجرى تداول السهم، أمس الثلاثاء، دون المستوى الذي يتيح الحصول على توزيعات أرباح.

تبلغ قيمة ملكية“بيركشاير” في“إتش بي” حوالي 1.56 مليار دولار، بناءً على سعر إغلاق السهم يوم الاثنين الماضي.





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