“بيركشاير” تبيع نصف حيازتها في“إتش بي” جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خفضت شركة“بيركشاير هاثاواي” (.Berkshire Hathaway Inc)، المملوكة للمستثمر الملياردير وارن بافيت، حصتها في شركة“إتش بي” (.HP Inc) لصناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية بمقدار النصف تقريباً.
بلغت حيازة“بيركشاير” 51.5 مليون سهم في“إتش بي”، أو ما يعادل 5.2% من الشركة التي يقع مقرها في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا في 30 نوفمبر، وفقاً لإفصاح قُدم للجهات التنظيمية. ويمثل هذا أقل من حوالي 97.85 مليون سهم التي كانت تمتلكها“بيركشاير” في 3 أكتوبر الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها“بلومبرج”.
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تضع هذه الصفقة“بيركشاير” في طريقها لأن تصبح بائعاً لأسهم“إتش بي” للربع الثاني على التوالي، حسبما تظهر البيانات التي جمعتها“بلومبرج”.
كان أداء أسهم“إتش بي” أقل من منافستها“ديل تكنولوجيز” (Dell Technologies) هذا العام مع تراجع الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في فترة ما بعد الجائحة، وهوت مبيعات كلٍ من“إتش بي” و”ديل” خلال الربع السابق، متخلفة عن تقديرات المحللين.
ارتفع سهم“ديل” بـ72% خلال 2023 متفوقاً على تقدم مؤشر“ناسداك 100” بنسبة 49%، وإجمالي ارتفاعات سهم“إتش بي” بنحو 13%.
في الوقت نفسه، كانت“إتش بي” بصدد تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة أقل من 1%. وجرى تداول السهم، أمس الثلاثاء، دون المستوى الذي يتيح الحصول على توزيعات أرباح.
تبلغ قيمة ملكية“بيركشاير” في“إتش بي” حوالي 1.56 مليار دولار، بناءً على سعر إغلاق السهم يوم الاثنين الماضي.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594019
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