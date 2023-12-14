القوى الشرائية تقود البورصة للصعود 0.18% في المستهل جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صافي مشتريات محلية بلغت 30 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 24116 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 5167 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 7495 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.37% ليصل لمستوى 28921 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 155 مليون جنيه، من خلال تداول 164 مليون سهم، بتنفيذ 7.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 168 شركة مقيدة، ارتفع منها 44 سهمًا، وتراجع 9 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 115 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.6 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 2.6 مليون جنيه، و478.8 ألف جنيه على التوالى، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 3 مليون جنيه.
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