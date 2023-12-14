القوى الشرائية تقود البورصة للصعود 0.18% في المستهل جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صافي مشتريات محلية بلغت 30 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 24116 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 5167 نقطة.

موضوعات“جولدن كوست” تخفض قيمة إصدارها من الصكوك الخضراء إلى 7 مليارات جنيه رهان واسع على وصول EGX30 لقمة تاريخية جديدة عند 27 ألف نقطة جدل واسع بين شركات السمسرة حول زيادة رؤوس أموال الشركات

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 7495 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.37% ليصل لمستوى 28921 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 155 مليون جنيه، من خلال تداول 164 مليون سهم، بتنفيذ 7.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 168 شركة مقيدة، ارتفع منها 44 سهمًا، وتراجع 9 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 115 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.6 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 2.6 مليون جنيه، و478.8 ألف جنيه على التوالى، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 3 مليون جنيه.