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العراق يوقع اتفاقاً لتمويل التجارة مع الإمارات بالدرهم جريدة البورصة

12/14/2023 3:15:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع البنك المركزي العراقي على اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول لتمويل التجارة والاستيراد بين العراق والإمارات بعملة الدرهم، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

جرى الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين، وتمويل التجارة والاستيرادات بعملة الدرهم الإماراتي من خلال مصرف أبوظبي الأول.

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قال محافظ البنك المركزي العراقي محسن العلاق إن عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، انطلقت اليوم الأربعاء وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية يتم زيادتها تدريجياً.


المصدر:

MENAFN14122023000202011048ID1107594017

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