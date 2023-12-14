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“بلتون للتمويل العقاري” تضاعف رأسمالها إلى مليار جنيه جريدة البورصة

12/14/2023 3:15:18 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن قيام شركة بلتون للتمويل العقاري“التابعة”، باتمام إجراءات مضاعفة رأس مال الشركة المصدر من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

وقامت بلتون للتمويل العقاري قامت كذلك بزيادة رأس مال الشركة المدفوع من 150 مليون إلى 500 مليون جنيه.

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وأوضحت أن زيادة رأس المال لتحقيق خطط الشركة الطموحة في النمو وتلبية الطلب المتزايد على حلول التمويل العقاري من قبل الأفراد والشركات.

وتحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بعد 3 أعوام متتالية من الخسائر المتراكمة لتصل إلى 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن نفس الفترة بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.

وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.

وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نمو سنوى قدره 6.3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.

ونمت محفظة القروض الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.

وقامت“بلتون” بالاستحواذ على شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بهدف اختراق القطاع لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.

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