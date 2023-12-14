رئيس سنغافورة يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر بوصفها أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط؛ لتشمل المزيد من المجالات التنموية ولتتواكب مع مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين منذ ما يقرب من ستة عقود.
وأكد الرئيس السنغافوري، خلال لقائه مع أحمد مصطفى السفير المصري، على عمق العلاقات بين البلدين.
موضوعات متعلقة
مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقًا لعزل الرئيس بايدن دولارات مونديال الأندية تنتظر“الأهلى” المؤتمر السنوى الخامس لجريدة“حابى” ينطلق 20 ديسمبر
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء – على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك” – أن السفير أحمد مصطفى أكد – في تصريحات صحفية – مدى حرص القيادة السياسية المصرية على تطوير العلاقات مع سنغافورة في كافة المجالات والاستفادة من التجارب السنغافورية الناجحة في شتى مجالات التنمية، مذكرا بأن العلاقات المتميزة بين مصر وسنغافورة تعود إلى عام 1965 وأنها حافلة بمواقف التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر قد تخطى مليار دولار، وأن هناك جهودا حثيثة من الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الفني بين البلدين في مجالات عديدة، من بينها النقل البحري والجوي وتحلية المياه وبناء القدرات والتعليم وغيرها.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594015
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.