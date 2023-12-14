رئيس سنغافورة يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر بوصفها أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط؛ لتشمل المزيد من المجالات التنموية ولتتواكب مع مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين منذ ما يقرب من ستة عقود.

وأكد الرئيس السنغافوري، خلال لقائه مع أحمد مصطفى السفير المصري، على عمق العلاقات بين البلدين.

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وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء – على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك” – أن السفير أحمد مصطفى أكد – في تصريحات صحفية – مدى حرص القيادة السياسية المصرية على تطوير العلاقات مع سنغافورة في كافة المجالات والاستفادة من التجارب السنغافورية الناجحة في شتى مجالات التنمية، مذكرا بأن العلاقات المتميزة بين مصر وسنغافورة تعود إلى عام 1965 وأنها حافلة بمواقف التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر قد تخطى مليار دولار، وأن هناك جهودا حثيثة من الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الفني بين البلدين في مجالات عديدة، من بينها النقل البحري والجوي وتحلية المياه وبناء القدرات والتعليم وغيرها.

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