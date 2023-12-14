بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2023 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنهاية عام 2023، لكنه أبقى على تقديراته للنمو الصيني خلال العام القادم دون تغيير، موضحاً أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم سوف يعزز من انتعاش اقتصاديات الدول النامية في المنطقة هذا العام.
وأوضح البنك في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% هذا العام مقارنة بتقديراته السابق عند نمو بنسبة 4.9%، لكنه أبقى على توقعاته بشأن النمو الصيني خلال العام القادم عند 4.5%.
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ورفع البنك توقعاته بشأن نمو الاقتصاديات النامية في آسيا إلى 4.9% في عام 2023 من 4.7% في تقديره السابق في سبتمبر، وأبقى على تقديراته لنمو اقتصاد المنطقة عند 4.5% في عام 2024.
وأشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن قوة كل من الطلب المحلي، والتحويلات المالية، وانتعاش السياحة تعد عوامل داعمة للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
ويتوقع البنك تباطؤ التضخم في منطقة آسيا النامية إلى 3.5% هذا العام بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة، قبل تسارعه قليلاً إلى 3.6% في عام 2024.
ويذكر أن الدول النامية الآسيوية – أو ما يطلق عليه مصطلح آسيا النامية – هي عبارة عن منطقة تتكون من 46 اقتصاداً في آسيا والمحيط الهادئ، ويستبعد منها اليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594014
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