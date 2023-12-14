بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2023 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنهاية عام 2023، لكنه أبقى على تقديراته للنمو الصيني خلال العام القادم دون تغيير، موضحاً أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم سوف يعزز من انتعاش اقتصاديات الدول النامية في المنطقة هذا العام.

وأوضح البنك في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% هذا العام مقارنة بتقديراته السابق عند نمو بنسبة 4.9%، لكنه أبقى على توقعاته بشأن النمو الصيني خلال العام القادم عند 4.5%.

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ورفع البنك توقعاته بشأن نمو الاقتصاديات النامية في آسيا إلى 4.9% في عام 2023 من 4.7% في تقديره السابق في سبتمبر، وأبقى على تقديراته لنمو اقتصاد المنطقة عند 4.5% في عام 2024.

وأشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن قوة كل من الطلب المحلي، والتحويلات المالية، وانتعاش السياحة تعد عوامل داعمة للنشاط الاقتصادي في المنطقة.

ويتوقع البنك تباطؤ التضخم في منطقة آسيا النامية إلى 3.5% هذا العام بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة، قبل تسارعه قليلاً إلى 3.6% في عام 2024.

ويذكر أن الدول النامية الآسيوية – أو ما يطلق عليه مصطلح آسيا النامية – هي عبارة عن منطقة تتكون من 46 اقتصاداً في آسيا والمحيط الهادئ، ويستبعد منها اليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا.





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