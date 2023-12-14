فيتش تتوقع تراجع إنتاج أوبك+ وسط التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي عام 2024

(MENAFN
) أشارت فيتش، وكالة تصنيف الائتمان الرائدة، إلى امكانية خفض إضافي في إنتاج أوبك+، مرجحة ذلك إلى التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024. ويأتي هذا الإعلان عقب انخفاض مستمر في أسعار النفط على مدى السبعة أسابيع الماضية، مما يزيد من المخاوف حيال وجود فائض محتمل في السوق.
كما تسلط تحليلات فيتش الضوء على احتمال تباطؤ نمو استهلاك النفط في الصين في العام القادم، مع وجود مخاطر إضافية لحدوث ركود في الولايات المتحدة مما يعقد المنظر الاقتصادي العالمي. وأشارت الوكالة إلى توقعات صندوق النقد الدولي، التي تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة في عام 2023 ونسبة مخفضة قليلاً تبلغ 2.9 بالمئة في عام 2024.
كذلك تؤكد وكالة تصنيف الائتمان على التحفظات المعبر عنها في اتفاقية أوبك+ الأخيرة، الموقعة في نوفمبر 2023، بشأن خفض إنتاج النفط بشكل كبير. وعلى الرغم من التحديات المتزايدة في السوق، إلا أن الاتفاق يظهر نهجاً حذراً، مع خفض إجمالي طوعي في إنتاج النفط بلغ 2.2 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024.
في حين يرى المحللون أن هذه التطورات قد تسهم في زيادة الضغوط على أسعار النفط. وتؤكد تحذيرات فيتش على ضرورة العثور على توازن حساس بين العرض والطلب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجه المنصة الاقتصادية العالمية. مع استمرار عدم اليقين الاقتصادي، يصبح التوازن الدقيق في سوق النفط أمرًا حيويًا للحفاظ على الاستقرار ومواجهة التحديات المتغيرة داخل قطاع الطاقة.
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