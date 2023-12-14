الدفاع الروسية تعلن عن خسائر القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة الماضية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط أكثر من 580 عسكريا أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع نقاط المواجهة.جاء ذلك في التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا لليوم الخميس 14 ديسمبر، حيث تابع تقرير الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قامت بتدمير 26 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقد صدت وحدات من القوات المسلحة الروسية 6 هجمات شنتها مجموعات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.

ودمرت القوات المسلحة الروسية مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية للواءين من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، كما صدت القوات المسلحة الروسية كذلك 5 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك خلال النهار، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 45 عسكريا.

وقصفت القوات الروسية كتيبتين من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينا بإقليم زابوروجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 265 عسكريا في اتجاه دونيتسك، وصدت القوات المسلحة الروسية هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمان، وفقد العدو ما يصل إلى 180 جنديا و3 مركبات ومنصة مدفعية "سيزار".