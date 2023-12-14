هآرتس تكشف عن قلق يسود القيادة السياسية في إسرائيل لهذا السبب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن هناك حالة من القلق تسود القيادة السياسية في إسرائيل حيال احتمال وضع الولايات المتحدة سقفا زمنيا للحرب.
وذكرت الصحيفة أن منبع هذا القلق هو الزيارة المرتقبة لمستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل، اليوم الخميس.
وبحسب الصحيفة، فإن سوليفان قد يفرض على الإسرائيليين موعدا محددا لإنهاء الحرب على غزة المستمرة منذ 69 يوما.
وتأتي الزيارة وسط توترات واضحة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو حول الحرب التي أعقبت معركة طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي .
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