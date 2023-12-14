هآرتس تكشف عن قلق يسود القيادة السياسية في إسرائيل لهذا السبب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن هناك حالة من القلق تسود القيادة السياسية في إسرائيل حيال احتمال وضع الولايات المتحدة سقفا زمنيا للحرب.



وذكرت الصحيفة أن منبع هذا القلق هو الزيارة المرتقبة لمستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل، اليوم الخميس.



وبحسب الصحيفة، فإن سوليفان قد يفرض على الإسرائيليين موعدا محددا لإنهاء الحرب على غزة المستمرة منذ 69 يوما.



وتأتي الزيارة وسط توترات واضحة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو حول الحرب التي أعقبت معركة طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي .

