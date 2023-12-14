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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله

12/14/2023 3:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمالا، واعتقلت المواطن الفلسطيني ساهر دبور، للضغط على نجله مجد لتسليم نفسه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامي بهاء حامد (18 عاما)، بعد مداهمة منزله في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.




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