الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمالا، واعتقلت المواطن الفلسطيني ساهر دبور، للضغط على نجله مجد لتسليم نفسه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامي بهاء حامد (18 عاما)، بعد مداهمة منزله في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.
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