إيران: واشنطن ستواجه مشكلات إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر

إيران: واشنطن ستواجه مشكلات إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر
التاريخ
12/14/2023 3:13:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني إن الولايات المتحدة ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرادت تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر.
وأضاف الوزير الإيراني أن لدى طهران سيطرة في البحر الأحمر، وكل الدول حاضرة فيه ولا يمكن لأحد المناورة هناك.
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