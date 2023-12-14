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إيران: واشنطن ستواجه مشكلات إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر

12/14/2023 3:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني إن الولايات المتحدة ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرادت تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر.


وأضاف الوزير الإيراني أن لدى طهران سيطرة في البحر الأحمر، وكل الدول حاضرة فيه ولا يمكن لأحد المناورة هناك.

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