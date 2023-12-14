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تصريح صادم من ماسك عن القوات الأوكرانية: لقد أجبروهم على ذلك

12/14/2023 3:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- علق الملياردير إيلون ماسك، على كلام رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس، الذي قال إن جيش روسيا سمح للقوات الأوكرانية بمهاجمة خطوط دفاعه، ونتيجة لذلك تكبد الأوكرانيون خسائر فادحة.
وفقا لرجل الأعمال، تقوم القوات الروسية الآن بالضغط على الخطوط الأوكرانية في كل مكان وتسيطر على الأراضي.

وكتب ماسك في رده على ذلك: "قبل بضعة أشهر، نصحت أوكرانيا بجعل الدفاع هدفها الرئيسي، حيث أن من يهاجم المواقع المحصنة سيتكبد خسائر فادحة، لكن الغرب كان مصرا للغاية على إجبار القوات الأوكرانية على الهجوم".
ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، أمضت خمسة أشهر في محاولة الهجوم في اتجاهات يوجنودونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وألقت في المعركة ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية، لكن هذه الهجمات تكللت بالفشل.

روسيا اليوم

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