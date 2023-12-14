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القسام تعلن استهداف 8 آليات إسرائيلية بحي الشيخ رضوان

12/14/2023 3:13:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام اليوم استهداف 4 دبابات ميركفاه و4 ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة بقذائف "الياسين 105" .

وتستمر كتائب القسام بتنفيذ عمليات قتالية بكافة محاور التقدم في غزة اضافة لقصف مواقع وتحشدات لجيش الاحتلال الاسرائيلي .

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