القسام تعلن استهداف 8 آليات إسرائيلية بحي الشيخ رضوان

القسام تعلن استهداف 8 آليات إسرائيلية بحي الشيخ رضوان
التاريخ
12/14/2023 3:13:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام اليوم استهداف 4 دبابات ميركفاه و4 ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة بقذائف "الياسين 105" .
وتستمر كتائب القسام بتنفيذ عمليات قتالية بكافة محاور التقدم في غزة اضافة لقصف مواقع وتحشدات لجيش الاحتلال الاسرائيلي .
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