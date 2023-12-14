صدور نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية (تفاصيل)
التاريخ
12/14/2023 3:13:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرسميَّة لسنة 2023.
وتاليا التفاصيل:
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