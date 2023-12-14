في عدة محاور .. مجاهدو سرايا القدس يخوضون اشتباكات ضارية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب سرايا القدس أن مجاهديها خاضوا فجر اليوم الخميس اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.



وكان الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة أكد سابقا في كلمة مسجلة له، إنّ معركة الاحتلال ضد غزة، ليست معركة للقضاء على المقاومة، وإنما هي معركة لتصفية حساب مع الشعب الفلسطيني، مبينا أن المقاومة تعيش ظروف الشعب وتتجرع ألمه ولكن ثمن الحرية والكرامة أكبر.

