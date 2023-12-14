في عدة محاور .. مجاهدو سرايا القدس يخوضون اشتباكات ضارية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب سرايا القدس أن مجاهديها خاضوا فجر اليوم الخميس اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.
وكان الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة أكد سابقا في كلمة مسجلة له، إنّ معركة الاحتلال ضد غزة، ليست معركة للقضاء على المقاومة، وإنما هي معركة لتصفية حساب مع الشعب الفلسطيني، مبينا أن المقاومة تعيش ظروف الشعب وتتجرع ألمه ولكن ثمن الحرية والكرامة أكبر.
MENAFN14122023000208011052ID1107593999
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.