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المعايطة: خسائر الاحتلال في غزة قد تسرع قابلية إسرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات مع حماس

12/14/2023 3:13:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر المحلل السياسي ووزير الاعلام الأسبق - الأستاذ سميح المعايطة أن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ستسرع قابلية إسرائيل بالجلوس على طاولة المفاوضات مع حماس لكن الخسائر حتى اللحظة ما زالت غير مؤثرة على القرار العسكري والسياسي للإسرائيليين.
وقال المعايطة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الخميس، إن إسرائيل تاريخيا هي ليست معتادة على تكبد خسائر بشرية كبيرة خلال حروبها، لافتا إلى أن المعارك في غزة كانت شرسة وتوقعتها إسرائيل قبل البدء بالعدوان على القطاع.
وأضاف أن هناك خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل على آلية استمرار العدوان والتفاصيل من بينها استهداف المدنيين والتعدي على حقوق المدنيين وتصويرهم بشكل لا إنساني مثل الصور التي انتشرت مؤخرا لفلسطينيين من داخل غزة وهم دون ملابس والتي أثارت ضجة دولية كبيرة.
وأشار المعايطة إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن صلاحية حكومة بنيامين نتنياهو قد لا تستمر إلى ما بعد الحرب وقد تنتهي قبيل انتهاء الحرب، مؤكدا أن أمريكا تدعم إسرائيل بالعدوان وأهدافه لكنها لا تتفق معها بآلية التنفيذ والتي قلبت الرأي العام العالمي بسبب استمرار الانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان وبالتالي هي لا تدعم استمرار هذه الحكومة إلى ما بعد الحرب.
وبيّن أن نتنياهو يعتبر العودة إلى الخلف كارثة سياسية وعسكرية وهو مجبر على الاستمرار بالعدوان على غزة، وإلا فإن القلق سيزداد لدى الإسرائيليين على مستقبلهم وخاصة بعد الذي حصل في 7 أكتوبر.
وتابع أن إسرائيل خدرت أهالي وذوي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس لوقف الضغط الذي يمارسه هؤلاء على الحكومة هناك وذلك بإخبارهم بأن هناك صفقة جديدة للتبادل من أجل عودتهم، وهو ما يفسر عدم خروجهم بتظاهرات للمطالبة بعودتهم.
وشدد المعايطة على أن إسرائيل تخوض معارك شرسة في مناطق خان يونس وجباليا بسبب تمركز قيادي وعسكري نوعي لكتائب حماس والمقاومة الفلسطينية هناك، وأن عين إسرائيل ف حال تحقيقها مكاسب كبيرة في تلك المناطق ستكون على منطقة رفح والتي بدورها ستشكل أداة ضغط على مصر في ملف التهجير.
وأوضح أن حديث المكتب السياسي لحماس مؤخرا عن انفتاحه على أي مبادرات من شأنها إنهاء الحرب وهو ما يعتبر عن تمتع حماس بالقوة الكافية لاستمرارها لما بعد الحرب وهو الذي لا يتفق مع أهداف إسرائيل بالقضاء على حماس.




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