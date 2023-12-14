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بعبوات ناسفة شديدة الانفجار .. مقتل 10 جنود صهاينة

12/14/2023 3:13:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلنت كتائب القسام مقتل ما لا يقل عن 10 جنود صهاينة بعد استهداف قوة خاصة لجيش الاحتلال في حي الشجاعية صباح اليوم

وقالت الكتائب في بيان عبر تيليجرام :" بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية ، أبلغ مجاهدو القسام باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو "

هذا واعلنت كتائب القسام منذ قليل انها استهدف 8 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في حي الشيخ رضوان

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