بعبوات ناسفة شديدة الانفجار .. مقتل 10 جنود صهاينة

MENAFN - Al Wakeel News)اعلنت كتائب القسام مقتل ما لا يقل عن 10 جنود صهاينة بعد استهداف قوة خاصة لجيش الاحتلال في حي الشجاعية صباح اليوم

وقالت الكتائب في بيان عبر تيليجرام :" بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية ، أبلغ مجاهدو القسام باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو "

هذا واعلنت كتائب القسام منذ قليل انها استهدف 8 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في حي الشيخ رضوان