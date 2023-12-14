بعبوات ناسفة شديدة الانفجار .. مقتل 10 جنود صهاينة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اعلنت كتائب القسام مقتل ما لا يقل عن 10 جنود صهاينة بعد استهداف قوة خاصة لجيش الاحتلال في حي الشجاعية صباح اليوم
وقالت الكتائب في بيان عبر تيليجرام :" بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية ، أبلغ مجاهدو القسام باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو "
هذا واعلنت كتائب القسام منذ قليل انها استهدف 8 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في حي الشيخ رضوان
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