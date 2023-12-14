3 إصابات بتصادم مركبتين على الطريق الصحراوي

(MENAFN
- Amman Net) قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام، النقيب أيمن الحراحشة، إن حادث تصادم بين مركبتين وقع على الطريق الصحراوي صباح الخميس، ما اسفر عن ثلاث إصابات.
وأضاف النقيب الحراحشة، عبر التقرير المروري الذي يذاع على اثير الأمن، أن كوادر الدفاع المدني قامت بنقل الإصابات إلى مركز صحي القطرانة.
ولفت إلى أن الحالة الصحية للمصابين متوسطة، مؤكدًا أن المركبات خارج الطريق العام ولا توجد أيّة عوائق.
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