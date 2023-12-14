Thursday, 14 December 2023 12:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 إصابات بتصادم مركبتين على الطريق الصحراوي

12/14/2023 3:13:22 AM
(MENAFN- Amman Net) قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام، النقيب أيمن الحراحشة، إن حادث تصادم بين مركبتين وقع على الطريق الصحراوي صباح الخميس، ما اسفر عن ثلاث إصابات.

وأضاف النقيب الحراحشة، عبر التقرير المروري الذي يذاع على اثير الأمن، أن كوادر الدفاع المدني قامت بنقل الإصابات إلى مركز صحي القطرانة.

ولفت إلى أن الحالة الصحية للمصابين متوسطة، مؤكدًا أن المركبات خارج الطريق العام ولا توجد أيّة عوائق.

MENAFN14122023000209011053ID1107593996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث