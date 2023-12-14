3 إصابات بتصادم مركبتين على الطريق الصحراوي

MENAFN - Amman Net) قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام، النقيب أيمن الحراحشة، إن حادث تصادم بين مركبتين وقع على الطريق الصحراوي صباح الخميس، ما اسفر عن ثلاث إصابات.

وأضاف النقيب الحراحشة، عبر التقرير المروري الذي يذاع على اثير الأمن، أن كوادر الدفاع المدني قامت بنقل الإصابات إلى مركز صحي القطرانة.

ولفت إلى أن الحالة الصحية للمصابين متوسطة، مؤكدًا أن المركبات خارج الطريق العام ولا توجد أيّة عوائق.