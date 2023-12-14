متظاهرون يهود في لوس أنجلوس يغلقون طريقا للمطالبة بوقف العدوان على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أغلق عشرات المتظاهرين اليهود طريقا سريعا في لوس أنجلوس، الليلة الماضية، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب لوس أنجلوس تايمز، جلس المتظاهرون القرفصاء على الأرض جنب بعضهم البعض في منتصف الطريق السريع؛ فأوقفوا حركة المرور، ما تسبب باختناق مروري امتد لعدة كيلومترات في أكثر مدينة تعاني أصلا من الازدحامات المرورية في الأوقات العادية.

ونظمت هذا التحرك الاحتجاجي حركة تطلق على نفسها اسم "إف نات ناو"، وهي مجموعة من اليهود الأميركيين الساعين لإنهاء الدعم الأميركي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وارتدى المتظاهرون قمصانا سوداء كتبت عليها بالأبيض عبارتا "ليس باسمنا....اليهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن"، ورددوا هتاف "أوقفوا إطلاق النار الآن".

وكتبت الحركة على وسائل التواصل الاجتماعي "كيهود، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتضور شعب غزة جوعا ويذبح باسمنا".

وأضافت "لا يمكننا أن نسمح بأن تتواصل الحياة كالمعتاد بينما يقتل الفلسطينيون دون حساب، لهذا السبب أغلقنا الطريق السريع".

وبعد ساعة تقريبا من بدء تحركهم الاحتجاجي، تدخلت الشرطة وفتحت الطريق.