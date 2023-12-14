تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان
التاريخ
12/14/2023 3:12:50 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدة مناطق في الجنوب اللبناني.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن القصف المدفعي استهدف بلدة الخيام وتلة العويضة في أطراف بلدة الطيبة.
MENAFN14122023000205011050ID1107593994
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.