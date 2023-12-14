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تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان

12/14/2023 3:12:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عدة مناطق في الجنوب اللبناني.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن القصف المدفعي استهدف بلدة الخيام وتلة العويضة في أطراف بلدة الطيبة.

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