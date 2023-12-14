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موجز11

12/14/2023 3:12:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) في اليوم الـ69 من العدوان على قطاع غزة، يكثف الاحتلال من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على القطاع والتي وصلت إلى مناطق في رفح جنوبا ويواصل الطيران الإسرائيلي قصف محيط المستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس والمنازل وكافة البنى التحتية، فيما تستمر الاشتباكات بين الفصائل المسلحة وقوات الاحتلال في عدة محاور، خصوصا في خانيونس، جنوبا.

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