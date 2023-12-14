موجز11
التاريخ
12/14/2023 3:12:49 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
في اليوم الـ69 من العدوان على قطاع غزة، يكثف الاحتلال من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على القطاع والتي وصلت إلى مناطق في رفح جنوبا ويواصل الطيران الإسرائيلي قصف محيط المستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس والمنازل وكافة البنى التحتية، فيما تستمر الاشتباكات بين الفصائل المسلحة وقوات الاحتلال في عدة محاور، خصوصا في خانيونس، جنوبا.
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