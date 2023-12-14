أسعار النفط تصعد بمعدل 1 بالمئة بعد البيان الغير متوقع بتراجع مخزونات الخام

(MENAFN
) في استرداد من أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر سُجل في الجلسة السابقة، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة 1 بالمئة يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر، بفعل انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بسحب كبير بلغ 4.3 مليون برميل من الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 8 ديسمبر، مما قدم دعمًا لأسعار النفط.
كما ارتفعت عقود النفط الخام برنت بواقع 78 سنتًا حتى الساعة 1543 بتوقيت جرينتش، ما يعادل زيادة بنسبة 1.1 بالمئة, لتصل إلى 74.02 دولار للبرميل. وفي الوقت نفسه، ارتفعت عقود نفط غرب تكساس الخام بواقع 75 سنتًا، مما سجل زيادة بنسبة 1.1 بالمئة أيضًا، لتصل إلى 69.36 دولار للبرميل. ومن الملفت للنظر أن كل من أسعار النفط الخام قد أغلقتا عند أدنى مستوياتها منذ 27 يونيو في اليوم السابق، مما يبرز التقلبات في السوق.
كذلك رغم التقلبات الأخيرة في السوق، فقد تم التداول بشكل ثابت لعقود النفط الخام للشهر الأمامي بأسعار أقل من الأشهر التالية على الأقل منذ يونيو. ويثير هذا الاتجاه تساؤلات حول العوامل الأساسية التي تؤثر في ديناميات السوق وتوقعات حركات أسعار النفط المستقبلية.
في حين يرجع الهبوط الأخير في أسعار النفط، وفقًا لمنظمة أوبك، إلى ما وصفته بـ "المخاوف المبالغ فيها" بشأن نمو الطلب على النفط. وفي تقريرها الشهري الأخير حول سوق النفط، حافظت أوبك على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2024 عند 2.25 مليون برميل يوميًا، مما يشير إلى درجة من الاستقرار في توقعاتها رغم تقلبات السوق.
وتم التأكيد على خلفية الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ، حيث وصلت حوالي 200 دولة إلى اتفاق تاريخي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 28 للبدء في تقليل استهلاك الوقود الأحفوري على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يكون هذا الاتفاق إشارة للمستثمرين في قطاع النفط وغيره من أشكال الوقود الأحفوري، مع تعكس تحولًا أوسع نحو الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة على الساحة العالمية.
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