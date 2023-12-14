مصر مديرًا إقليميًا في لجنة تابعة لرابطة وكالات ترويج الاستثمار جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمنصب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة التسيير التابعة للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار“WAIPA” للفترة 2023- 2025.

جاء إعلان حصول الهيئة على هذا المنصب، أثناء مشاركة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورته الـ 27، المنعقد بمدينة نيودلهى بدولة الهند؛ حيث عقدت الجمعية العمومية للرابطة على هامش المؤتمر، وتم انتخاب أعضاء لجنة التسيير التابعة للرابطة ضمن فعاليتها حيث حصلت الهيئة على 29 صوت مقابل 11 صوت لوكالة ترويج الاستثمار بموريتانيا والتى كانت مرشحة لنفس المنصب.

موضوعات“بلتون للتمويل العقاري” تضاعف رأسمالها إلى مليار جنيه وزير الإسكان يستعرض التصميم الداخلي لفندق“سور مجرى العيون” وزير الري: 38% نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة

وأوضح هيبة، أن انتخاب هيئة الاستثمار لهذا المنصب جاء تتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة بالرابطة لتبادل الخبرات، كما أن تواجد الهيئة ضمن لجنة التسيير بالرابطة يعد فرصة للترويج لهذه الجهود من خلال منصة دولية تضم أكثر من 130 عضو من وكالات ترويج الاستثمار على مستوى العالم؛ ومن أجل التواصل وتبادل أفضل الممارسات في مجال جذب الاستثمارات ودعم تنفيذ الخطط والمستهدفات الاستثمارية للأعضاء، مؤكدا استمرار الهيئة في دورها لتنسيق جهود وكالات وهيئات الترويج في المنطقة والعالم، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد شغلت منصب نائب الرئيس بلجنة التسيير التابعة للرابطة لمدة أربعة أعوام متتالية ابتداء من عام 2019 وحتى عام 2023.