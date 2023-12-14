الدول النامية تواجه تحدياَ مع زيادة تكاليف خدمة الديون الخارجية

(MENAFN
) في كشف مذهل، أعلن البنك الدولي يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر, أن الدول النامية تواجه تحديًا كبيرًا، حيث قامت بتخصيص ما يقرب من نصف تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية في عام 2022. هذا الإنفاق الكبير كان له تأثير عميق، حيث أفرغ موارد مخصصة لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنضال العالمي ضد تغير المناخ. ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول الديون الدولية، ارتفعت مدفوعات خدمة الديون، التي تشمل كل من رأس المال والفائدة، بنسبة خمسة في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مستوى غير مسبوق قدره 443.5 مليار دولار. يُرجى ملاحظة أن هذا الارتفاع يعزى إلى أكبر زيادة في أسعار الفائدة العالمية يشهدها العالم في أربعة عقود، ويشير التقرير إلى احتمال زيادة إضافية قدرها عشرة في المائة في مدفوعات خدمة الديون لعامي 2023-2024.
كما كانت الآثار السلبية لهذه المدفوعات المتزايدة لخدمة الديون واضحة بشكل خاص بين الدول الـ 75 الأكثر فقرًا. ويُسلط التقرير الضوء على أن هذه الدول شهدت مدفوعات خدمة الديون الخارجية القياسية، بلغ إجمالها 88.9 مليار دولار في عام 2022, وبشكل مثير للقلق، تشير التوقعات إلى احتمال زيادة قدرها 40 في المائة في هذه المدفوعات للفترة من 2023 إلى 2024. كان لهذه الآثار التراكمية تأثير كبير على القدرات المالية لهذه الدول، محولة الموارد بعيدًا عن المجالات الأساسية الحيوية للتنمية المستدامة.
كذلك يلقي التقرير الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه هذه الدول، حيث تشير إلى أن دفعات الفائدة على ديونها قد تضاعفت أربع مرات منذ عام 2012، لتصل إلى 23.6 مليار دولار. وتسلط هذه الاتجاهات الضوء على طبيعة الأزمة المستمرة والمتراكمة، مما يشكل عقبات كبيرة أمام التقدم الاقتصادي والرفاه العام لأكثر السكان ضعفًا في العالم. وتؤكد التقييم الشامل للبنك الدولي على الحاجة الملحة إلى جهود عالمية لمعالجة القضايا النظامية التي تسهم في تزايد العبء الديون الخارجية على الدول النامية وتعزيز منظومة اقتصادية عالمية أكثر استدامة وعادلة.
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