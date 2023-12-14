ستيلانتس تتفوق عالمياً على تسلا في تبديل بطاريات السيارات الكهربائية

تفوقت مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسية لصناعة السيارات على منافستها الأمريكية تسلا في ابتكار حلول تبديل بطاريات السيارات الكهربائية، حيث تقول إنها تستطيع تبديل البطارية بالكامل للسيارة الكهربائية خلال أقل من 5 دقائق.

وتعتزم ستيلانتس إطلاق برنامج تبديل البطاريات في إسبانيا خلال 2024 باستخدام أسطول يتكون من 100 سيارة "فري تو موف" الخاصة بها والمكون من سيارات فيات 500 الكهربائية لاستبدال بطارية مشحونة بالبطارية المستنفدة في السيارة الكهربائية، مع اعتزامها إطلاق الخدمة في المزيد من الدول الأوروبية فيما بعد.

يذكر أن تكنولوجيا مبادلة البطاريات تتيح لمالك السيارة الكهربائية التوقف في أي محطة لمبادلة البطاريات لتركيب بطارية مشحونة بدلا من بطاريته المستنفدة خلال دقائق بدلا الانتظار لساعات لإعادة شحن البطارية.

وتتعاون ستيلانتس مع شركة أمبل لحلول الطاقة للسيارات الكهربائية لدمج حلولها لمبادلة البطاريات في سيارات ستيلانتس الكهربائية.

وعندما تقترب سيارة تعمل بحلول آمبل من محطة خدمة آمبل يتم التعرف على السيارة بمجرد دخولها المحطة ويقوم السائق بتشغيل برنامج تبديل البطارية على هاتفه الذكي لكي يتم تركيب بطارية كاملة الشحن في سيارته بدلا من البطارية المستنفدة.

يأتي تحرك ستيلانتس بعد 10 سنوات من إعلان تسلا اعتزامها إقامة شبكة محطات لمبادلة البطاريات لكي يتم تبديل بطارية السيارات موديل إس خلال 90 ثانية.

وكما هو الحال في بعض وعود إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تخلت الشركة الأمريكية عن توفير خدمة تبديل بطاريات السيارات بدعوى أن العملاء غير مهتمين بهذه الخدمة.

يذكر أن السيارة فيات 500 إي هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا بين السيارات الكهربائية التي تنتجها ستيلانتس، كما أنها السيارة الكهربائية الرائدة في العديد من الأسواق الأوروبية

تمتلك ستيلانتس مجموعة كبيرة من الشركات مثل ألفاروميو وكرايسلر وسيتروين ودودج وفيات وجيب ولانشيا وميزراتي وأوبل وبيجو ورام وفاكسهول.