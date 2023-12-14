الاحتياطي الفيدرالي يحتفظ بأسعار الفائدة ويشير لاقتراب انتهاء تشديد السياسة النقدية في 2024

(MENAFN
) في قرار هام، اختار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، مشيرًا إلى اقتراب نهاية الفترة التاريخية لتشديد السياسة النقدية. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا التحول، مشيرًا إلى أن المناقشات حول خفض تكاليف الاقتراض تجري "بنشاط". وكما كان متوقعًا، أظهرت تصريحات باول أن هناك توافقًا تقريبيًا على أن خفض تكاليف الاقتراض محتمل في عام 2024.
كما أكد باول ثقة البنك المركزي في التدابير التي اتخذها خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير لهذا العام، وقال باول: "ترى أن الناس لا يرفعون أسعار الفائدة لأننا نعتقد أننا قد فعلنا ما يكفي", معترفًا بأن توقيت خفض أسعار الفائدة المحتمل يشكل نقطة التركيز الأساسية للمناقشات الجارية.
كذلك يشير التوافق بين 17 من بين 19 مسؤولًا في البنك المركزي الأمريكي إلى توقع انخفاض أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2024 مقارنة بالمستويات الحالية. وتشير التنبؤات العامة السائدة إلى انخفاض متوقع في أسعار الفائدة بنسبة 0.75 نقطة مئوية من النطاق الحالي البالغ 5.25 إلى 5.50 في المئة. وتسلط تصريحات باول والتوقعات الكبيرة لتحول في أسعار الفائدة الضوء على التزام الاحتياطي الفيدرالي بإدارة الظروف الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام.
في حين يتوقع مسؤولو البنك المركزي مسارًا للتضخم في النفقات الاستهلاكية الشخصية، حيث يتوقعون معدلًا بلغ 2.8 في المئة في نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن ينخفض هذا إلى 2.4 في المئة بنهاية العام التالي، متناسبًا أكثر مع معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 2 في المئة. ويعكس النهج الدقيق المدروس الجهود التي يبذلها الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق توازن استقرار الاقتصاد وضغوط التضخم، مضمنًا سياسة نقدية قياسية ومستجيبة في المنظر الاقتصادي المتطور.
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