ارتفاع أسعار الذهب يعود إلى إشارات من مجلس الاحتياط الفيدرالي حول تغيير السياسة

(MENAFN
) في تحول كبير للأحداث في السوق، استمرت أسعار الذهب في الارتفاع اليوم الخميس بتاريخ 14 ديسمبر، دفعها إشارات من مجلس الاحتياط الفيدرالي حول اقتراب نهاية دورة الشدة النقدية الحالية وتوقع تقليص تكاليف الاقتراض في عام 2024. وخلال عمليات البيع الفورية، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3 بالمئة، لتصل إلى 2,032.07 دولار للأوقية حتى الساعة 03:41 صباحًا بتوقيت جرينتش، مستفيدة من الارتفاع الكبير الذي شهدته يومًا سابقًا بنسبة 2.4 بالمئة, وفي الوقت نفسه، ارتفعت عقود الذهب الأمريكية بنسبة 2.5 في المائة، لتصل إلى 2,046.80 دولار.
كما لعبت قرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، كما كان متوقعاً، دورًا حاسمًا في هذه الزيادة. وتسبب هذا القرار في هبوط قيمة الدولار إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر توفرًا لحاملي وحدات نقدية بديلة. وفي الوقت نفسه، وصلت عوائد السندات الأمريكية على المدى العشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس.
كذلك تسلط الديناميات السوقية المرصودة الضوء على العلاقة العكسية بين الذهب وأسعار الفائدة. مع الاحتفاظ مجلس الاحتياط الفيدرالي بأسعار الفائدة دون تغيير، ساهم تضاعف قيمة الدولار في إيجاد بيئة ملائمة لأسعار الذهب، وهو الاتجاه الذي تعززه انخفاض عوائد السندات على المدى العشر سنوات.
في حين يتناقض ارتفاع أسعار الذهب مع توقعات الاستثمار التقليدية، حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة عادةً إلى عوائد هادئة, وأصبح المعدن الثمين خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن متجر للقيمة. وفي سياق أوسع للمعادن الثمينة، سجل الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.4 بالمئة في عمليات البيع الفورية، لتصل إلى 23.83 دولار للأوقية. بالإضافة إلى ذلك، سجل البلاتين ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمئة، ليصل إلى 937.25 دولار، بينما ارتفع البالاديوم بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى 994.82 دولار. ويعكس الاستجابة العامة للسوق التداول المعقد بين سياسات البنوك المركزية وتقييمات العملات وديناميات المعادن الثمينة.
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