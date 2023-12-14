بواكير الأبعاد الاقتصادية للحرب على غزة

MENAFN - Khaberni) أثارت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة مخاوف اقتصادية عديدة، اتصل بعضها، إقليميا ودوليا، بالتحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر الاقتصادي متعدد الأطراف الذي تدعمه الولايات المتحدة (الممرّ الهندي، "الكوريدور" الهندي)، والذي يصل الهند عبر دولة الإمارات بحريا، ثم منها عبر السعودية والأردن إلى موانئ دولة الاحتلال، وصولا إلى موانئ جنوب أوروبا ثم إلى مختلف الدول الأوروبية. ويمثّل هذا الممرّ تحدّيا واضحا ومنافسة اقتصادية هامة لمبادرة الحزام والطريق الصينية. ومع أن مشروع الممرّ الهندي لا يزال في أولى خطواته، وأن هناك شكوكا في فاعليته وجدواه، إلاّ أن اتفاقا حوله تمّ توقيعه في صيغة اتفاقية تعاون أولي بين الولايات المتحدة والإمارات والسعودية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. ويؤثر المشروع على عدد من دول غرب آسيا ووسطها، إلى جانب الصين طبعا، وتركيا الطامحة بتأدية دور العقدة التجارية، ومصر التي ستتأثر بمنافسة الممرّ لقناة السويس، كونه يوفر نحو 40% من الوقت مقارنة بالشحن عبر قناة السويس، ويتضمن الاتصالات الرقمية وتقنيات طاقة نظيفة منافسة، رغم محدوديته بالمقارنة مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.

ومثلما أبرزت الحرب الروسية–الأوكرانية، أو الحرب بين روسيا والناتو في أوكرانيا، الأهمية الجيوسياسية والاستراتيجية للطاقة وخطوط نقلها، فإن حرب دولة الاحتلال على غزة أبرزت هشاشة المسار الذي يُراد لطريق الهند أن يعبره، في ساحة تشهد حرب الإبادة هذه، وتوسّعها المحدود حتى الآن، واحتمالات امتدادها لتتحول إلى حرب إقليمية ذات أبعاد عالمية. وبهذا المعنى، أظهرت الحرب على المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة وعموم فلسطين أنه دون حل عادل لقضية الشعب الفلسطيني، ونيله لحقوقه المشروعة، فإن أيّ مشروعات اقتصادية تبقى عرضة لمخاطر وتهديدات كبرى، بل ولأن تتحوّل إلى سراب، في منطقة يفرز الظلم على ساحاتها ردود أفعال تتجاوز الحسابات النظرية للمصالح الاقتصادية، وخاصة حين تكون القضية المطروحة قضية حقوق شعب بأكمله، وذات أبعاد وامتدادات وآثار تدخل في مركز مصالح دول المنطقة، كالقضية الفلسطينية، التي ثبت بكل وضوح أن الإخفاق في حلّها حلاّ عادلا سيولّد الأزمات والمخاطر والحروب، طال الزمن أو قصر. وهذا ما كانت المملكة الأردنية الهاشمية تردّده على مسامع العالم، طوال عقود ...

وقد بيّنت الحرب مخاطر تهجير الفلسطينيين على أمن المنطقة والعالم، وهي مخاطر قائمة وداهمة، سواء بما يهدد الأمن القومي المصري بالعمل على تهجير فلسطينيي غزة إلى مصر، وهو ما تقوم به دولة الاحتلال الآن، أو، وبما لا يقلّ خطورة، بل وبما يمثل تهديدا مباشرا للكينونة الأردنية برمّتها، بمحاولة تهجير فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن، وهو فعل دونه الحرب! والآثار الاقتصادية لهذا الخطر جوهرية وماثلة.

ولعلّ من أهمّ ما بيّنته وتبيّنه الحرب على غزة، خطأ بعض دول المنطقة التي بنت حساباتها على أن التطبيع الإبراهيمي يضع القضية الفلسطينية على الرّفّ، أو أن الشرق الأوسط يمكن أن يشهد استقرارا أمنيا واقتصاديا على أنقاض الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

ومن النتائج المباشرة والشبيهة أيضا، اتّضاح الأبعاد السياسية والأمنية لبعض المشروعات الاقتصادية التي تضعها دولة الاحتلال على قائمتها التنفيذية، مثل مشروع "قناة بن غوريون" بين إيلات وشمال القطاع، وربما عبره، وبما يمثّل منافسا قويا لقناة السويس، حين تكون هذه القناة بممرّين بدل الممرّ الواحد في قناة السويس. واستراتيحيا، تضمن "قناة بن غوريون" لدولة الاحتلال السيطرة على خطوط الملاحة الأهم عالميا، كما تسمح بتحويل دولة الاحتلال إلى حلقة وصل مركزية في خطوط الملاحة الدولية. والحرب على غزة تعيد من هذا الباب أيضا طرح التناقض الموضوعي بين المشروعات والحقائق السياسية الصلبة على الأرض، مثلما تطرح تحدّيات الأمن القومي العربي بكونها كلاّ متكاملا، وهذ ما لا يمكن أن يتجسّد إلا على أرضية اقتصادية.

ويمكن إدراج عدد آخر من النتائج الاقتصادية التي أبرزتها وتبرزها حرب الاحتلال على غزة. فالتصعيد على جبهة جنوب لبنان، والخطوات التي تتخذها "حركة أنصار الله" الحوثية على الممر البحري العالمي من بحر العرب وباب المندب إلى البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس وخليج العقبة وخليج إيلات، إلى جانب التوترات الساخنة تجاه القواعد الأميركية في كل من العراق وسورية، تثير كلها أسئلة حادّة وممارسة بالنار على كل ما يتصل بآبار النفط والغاز والطرق والممرات في المنطقة وشرق المتوسط.

وعلى الصعيد الأردني، تمثّلت أولى الارتدادات الاقتصادية لزلزال غزة في طيّ صفحة مذكرة التفاهم بين الأردن ودولة الاحتلال، والتي ينتج الأردن بموجبها 600 ميغاوات من الطاقة المتجددة لصالح إسرائيل، وتقوم إسرائيل بتحلية 200 مليون متر مكعب من المياه لصالح الأردن، بعد الموقف الشعبي والرسمي المستنكر لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضدّ الأشقاء الفلسطينيين. وبوشر في هذا السياق، وبتأكيد ملكيّ، العمل للإسراع في تنفيذ مشروع تحلية المياه (الناقل الوطني) لتزويد المملكة باحتياجاتها من المياه خلال السنوات الثلاث المقبلة على أبعد تقدير. كما تُطرح الآن مشروعات حلول تستطلع بإمكانية استبدال الغاز الذي يستورده الأردن من دولة الاحتلال بمصادر أخرى مأمونة، ولو بكلفة أعلى. فلقد أظهرت الحرب على غزة أن من الخطورة بمكان على أمن المملكة، جعل مصدر طاقة مركزيّ الأهمية كالغاز، في يد محتلّ لا يُؤمن له جانب. ويمكن في الواقع الاستمرار طويلا في سرد المزيد ممّا قدّمته الحرب على غزة من أمثلة وقائع المخاطر الكبرى التي تحيط بأي منظور اقتصادي يتغافل عما هو جوهريّ ومركزي في المنطقة؛ القضية الفلسطينية.