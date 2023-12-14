بنزيما عن مواجهة الأهلي: جاهزون للقتال

أكد الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة السعودي، أن مباراة الأهلي المصري، ستكون صعبة، مشيراً إلى أن فريقه جاهز للقتال حتى النهاية.

ويلتقي اتحاد جدة مع الأهلي، غداً الجمعة، بربع نهائي كأس العالم للأندية، في تمام العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت السعودية.

وقال بنزيما في تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "صارت الأمور على ما يرام أمام أوكلاند سيتي، فزنا وسجلنا 3 أهداف وتأهلنا إلى ربع نهائي المونديال، ولم نستقبل أي هدف".

وأضاف: "من المهم أن نبدأ بشكل جيد في مونديال الأندية، نحن سعداء بالفوز، الأمر لا يتعلق بالتأهل للنهائي من مباراة واحدة، بل يجب أن نخوض مواجهة أخرى، ونعتبر جميع لقاءات كأس العالم للأندية مثل النهائي".

وأكمل: "سعداء بالنتيجة أمام أوكلاند، وبالنسبة للمواجهة المقبلة أمام الأهلي المصري سنرى ما سيحدث فيها، ستكون صعبة، فالفرق كلها ترغب في الفوز بالبطولة، ولكننا جاهزون للقتال حتى النهاية".

وأتم بنزيما، قائلاً: "الجماهير الاتحادية كانت مذهلة، نعلم مسبقاً بشغفها، وسعداء بامتلاك هذا الجمهور، هم يحفزوننا وهذا شيء جيد، وجاهزون للقادم، أصبحنا أفضل من السابق، والاتحاد فريق جيد ونريد أن نظهر بالثقة بكل مباراة، وهذا ما قمنا به ضد أوكلاند".

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