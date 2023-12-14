«تبريد» توقع اتفاقية تمويل أخضر بـ 600 مليون درهم

بالتزامن مع مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، أعلنت «تبريد»، الشركة الوطنية للتبريد المركزي الرائدة عالميًا في تطوير وتوريد خدمات تبريد المناطق، عن توقيع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 600 مليون درهم، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول (FAB) بصفته المنسق الأخضر، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني.

وتتوافق اتفاقية التمويل - التي تمتد لخمس سنوات - مع استراتيجية الاستدامة الشاملة التي تتبناها الشركة تبريد، حيث تم تصميم هذا التمويل بما يعزز من مكانة الشركة عالمياً في توفير حلول تبريد عالية الكفاءة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والأوسع، وتلبية الطلب المتزايد على التقنيات المستدامة والمبتكرة.



ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لتعزيز كفاءة العمليات، حيث ستخصص الشركة مبلغ 600 مليون درهم - الذي تم جمعه من خلال التمويل التعاوني - حصرياً لتمويل المشاريع والاستثمارات التي تلتزم بإطار التمويل الأخضر الخاص بتبريد الذي تم إطلاقه في عام 2022. تشمل هذه المشاريع تطوير وشراء وتشغيل محطات وأنظمة تبريد المناطق، بالإضافة للاستثمار في تعزيز كفاءة الطاقة والمياه، مع التركيز على الإدارة الفعالة لمياه الصرف الصحي.

وقال عادل الواحدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة تبريد: «تعد اتفاقية التمويل هذه بمثابة شهادة على التزامنا الثابت بالممارسات المستدامة. ومن خلال تخصيص العائدات للمشاريع الخضراء حصريًا، فإننا نسعى لإحداث تأثير إيجابي كبير في مسيرة الشركة للحفاظ على البيئة ودفع عجلة التطور في تقنيات التبريد المستدام. نحن فخورون بشراكتنا مع بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني، الذين يشاركوننا رؤيتنا لمستقبل أكثر استدامة.»

وقال فواز أبو سنينة، مدير عام، القائم بأعمال رئيس التمويل العالمي للشركات في بنك أبوظبي الأول: «يدرك بنك أبوظبي الأول الدور الذي تلعبه أنظمة التبريد المركزي في مستقبل كفاءة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، لكونها تتسم بكفاءة الاستهلاك، وتأثيراتها السلبية على البيئة أقل بالمقارنة مع أنظمة التكييف التقليدية. وتنسجم هذه الشراكة مع التزامنا بإقراض واستثمار وتقديم تمويل مستدام وانتقالي بقيمة تزيد عن 135 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وسنعمل معاً على ضمان استدامة المنظومة المعمارية في دولة الإمارات، من أجل المضي قدماً نحو المستقبل الأخضر الذي نتطلع إليه جميعاً».

وقال متحدث من بنك أبوظبي التجاري: «يفخر بنك أبوظبي التجاري بالتعاون مع شركة تبريد للمساهمة في تعزيز المشاريع الخضراء، بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية. ويأتي هذا التعاون ليؤكد التزام البنك بتقديم حلول تمويل مستدامة بما يسهم في دعم جهود عملائنا في ممارسات الاستدامة البيئية. وانطلاقاً من المكانة الريادية لبنك أبوظبي التجاري لتصنيف البنوك في منطقة الخليج العربي من قبل»ساستيناليتيكس«في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يفخر البنك بتسخير كافة قدراته وخبراته لتقديم كل ما يدعم طموحات عملائه في هذا المجال.»

وقال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن ندعم جهود شركة تبريد لدفع عجلة الاستدامة قطاع تبريد المناطق، حيث تعتبر هذه الاتفاقية تنفيذاً واقعياً لإطار التمويل المستدام الخاص بنا، مما يعزز التزامنا تجاه الاستدامة. وباعتبارنا مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة، فإن جهود بنك الإمارات دبي الوطني تتماشى تماماً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي، ومن خلال مثل هذه الاتفاقيات، نمكّن شركاءنا من لعب دور فعال في رحلة التحوّل هذه.»

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