«سالك» توسّع شراكتها مع «كريم»

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، عن توسيع شراكتها مع «كريم» التطبيق الشامل الرائد في المنطقة، بهدف تفعيل خدمة توصيل بطاقات «سالك» مباشرة للمتعاملين عن طريق خدمة «كريم كويك» للتوصيل السريع. وتأتي هذه الخدمة استكمالاً للشراكة الحالية بين الطرفين، والتي تتيح إمكانية تعبئة البطاقة عن طريق «كريم باي».



وتشير الأرقام إلى قيام أكثر من 300,000 متعامل بربط حساباتهم بخدمة «كريم باي»، ما يتيح لهم خيار التسديد التلقائي لإعادة تعبئة حساب «سالك»، والفواتير الأخرى، الأمر الذي يساعدهم في توفير الوقت من خلال إعادة تعبئة حساباتهم بكبسة زر، كما يمكنهم الاستفادة من ميزة إعادة تعبئة الرصيد التلقائية عند انخفاض أرصدتهم، الأمر الذي يعزز رضا وراحة المتعاملين.



وقال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «نسعى في»سالك«من خلال توسيع الشراكة مع»كريم«لتوفير خدمات ملائمة وأكثر راحة للمتعاملين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تجسّد حرص»سالك«على تحسين تجربة المتعاملين، من خلال تسهيل الحصول على بطاقات»سالك«وتعبئة الرصيد. وسيتمكّن المتعاملين من إدارة حسابات»سالك«الخاصة بهم بسهولة عن طريق شبكة»كريم«الواسعة وحلولهم المتقدّمة التي تتيح لهم إمكانية الوصول السريع إلى خدمات»سالك«ونتطلّع لاعتماد حلول جديدة لتطوير شراكات استراتيجية، تماشياً مع هدفنا لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا بسرعة فائقة.»



وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «كريم»: «نسعى من خلال توسيع شراكتنا مع»سالك«إلى تقديم خدمة تسهّل عملية توصيل بطاقات سالك إلى منازل المتعاملين في الدولة وتمكنّهم من تعبئة رصيدهم من خلال تطبيق»كريم«. ونتطلّع من خلال هذه الخطوة إلى مساعدة عملائنا على زيادة أوقات الفراغ لديهم، دون الحاجة للتوجّه إلى محطات أخرى لشراء بطاقة»سالك«. ويسعدنا، من خلال هذه الشراكة أن نقدّم خدمات ملائمة ومميّزة لعملائنا، باعتبارنا المنصة الرائدة والموثوقة لخدمات النقل، والتوصيل، والدفع في المنطقة.»



وتحرص شركة «كريم»، من خلال خدمة «كويك»، على توصيل أكثر من 6,500 منتج عبر مختلف الفئات، تتراوح من الخضار والفاكهة، إلى أدوات التنظيف والمستلزمات المدرسية، مستعينة بشبكة كبيرة من المتاجر المحلية والتقنيات المتطورة لتنفيذ الطلبيات وإدارة المخزون، التي تمكنّها من إعداد الطلبيات في أقل من دقيقتين، والحد من الحاجة إلى استبدال المنتجات. وتعدّ «كويك» إحدى خدمات التوصيل الأسرع، حيث تعمل على توصيل الطلبات في جميع أنحاء إمارة دبي في غضون 20 دقيقة، الأمر الذي سيسهّل عملية توصيل بطاقات «سالك» للمتعاملين.

ويمكن لمشتركي «كريم بلس» الاستفادة من التوصيل المجاني لكافة الطلبات ومستلزمات البقالة، بما فيهم بطاقات «سالك»، حيث يتيح الاشتراك الشهري في هذه الخدمة مزايا فريدة عبر كافة خدمات «كريم»، وتشمل خصومات على الرحلات، والتوصيل المجاني للطعام، وطلبات غير محدودة على الدراجات، وخصومات على خدمات الغسيل، وخدمات التنظيف، والمطاعم، كما وأولوية الحصول على خدمات الدعم على مدار الساعة. وستتمكّن الشركتان، من خلال توسيع آفاق شراكتهم، من تحسين جودة حياة المقيمين في دولة الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز