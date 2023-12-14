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بايدن: اتفاق العالم في COP28 إنجاز تاريخي

12/14/2023 2:33:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه في ختام مؤتمر الأطراف COP28، واصفاً إياه بالاتفاق التاريخي.

وقال في بيان صحفي، نشره البيت الأبيض:“ إنه في COP28، وصل قادة العالم إلى إنجاز تاريخي آخر بالتزامهم، للمرة الأولى، بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، والاتفاق على مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات على الصعيدين العالمي والمحلي بحلول عام 2030”.

وأضاف:“هناك الكثير من العمل أمامنا للحفاظ على هدف درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية، الذي أصبح في متناول اليد، ونتائج اليوم تعد خطوة مهمة للوصول لهذا الهدف”.

وأشار إلى أن أزمة التغير المناخي هي التهديد الجوهري لعصرنا، مؤكدا :“ أن مسؤوليتنا الجماعية هي بناء مستقبل آمن وأكثر أملًا لأبنائنا”.

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