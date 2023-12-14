شرطة أبوظبي تدعو الجمهور للاستفادة من خدمة «توصيل وتركيب لوحات المركبات»

دعت شرطة أبوظبي ملاك المركبات للاستفادة من خدمة توصيل وتركيب لوحات المركبات الخفيفة والثقيلة والدراجات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر شركة التوصيل المختصة دون الحاجة للرجوع لمراكز خدمة وإسعاد المتعاملين.

ويتم التقدم بطلب الخدمة من خلال قنوات الخدمة الإلكترونية لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية "تم" ثم اختيار الخدمة ودفع الرسوم بعدها يتم التواصل مع المتعامل لتحديد موعد ومكان توصيل اللوحات في الوقت المناسب مع تحديث البيانات على النظام المروري.

وأكد العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية في مساعيها الدؤوبة لتحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد دائماً، وفي إطار استراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى توفير خدمات مبتكرة واستباقية ترفع من جودة الحياة.

ولفت إلى اهتمام مديرية ترخيص السائقين والآليات المستمر بالإسهام بدورها في تلبية احتياجات المتعاملين عبر المشاركة بتطوير الخدمات الذكية ومواكبة التقنيات الحديثة وتبسيط الإجراءات تماشياً مع التوجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة واستراتيجية حكومة أبوظبي الرشيدة في مراعاة متطلبات المجتمع، بتوفير خدمات مبتكرة والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم.

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