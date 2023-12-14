Thursday, 14 December 2023 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيلينغهام يخلف رونالدو وبنزيما في مهمة خاصة مع ريال مدريد

12/14/2023 2:33:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبح الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، مكلفاً بمهمة خاصة مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يعاني من أزمة على مستوى منفذي ركلات الجزاء هذا الموسم، مشيرة إلى أن لاعبي الميرنغي أخطأوا 3 مرات من نقطة الجزاء ضد سيلتا فيغو وأوساسونا ويونيون برلين، رغم وجود 3 منفذين مختلفين، هم رودريغو غوس، وخوسيلو، ولوكا مودريتش.

وأوضحت الصحيفة أن فينيسيوس جونيور، سبق وأهدر ركلة جزاء في كلاسيكو الصيف بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن ما حدث هذا الموسم يؤكد أن ركلات الجزاء أصبحت مشكلة لريال مدريد عقب رحيل كريستيانو رونالدو، وراموس، وبنزيما.

وتابعت الصحفية، إنه نظرًا للفاعلية التي يظهرها بيلينغهام، تتجه الأنظار إليه ليكون المسدد الأول لركلات الجزاء في ريال مدريد، رغم أنه خلال مسيرته مع دورتموند سدد ركلتي جزاء فقط، ونجح في تنفيذهما.

ومع ريال مدريد، سجل رونالدو 79 هدفاً من ركلة جزاء من أصل 92، بنسبة نجاح 85%، بينما سجل راموس 22 هدفاً من 23 ركلة، بنسبة نجاح 95%، وأحرز بنزيما 32 هدفاً من 37 ركلة، بنسبة نجاح 86%.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN14122023000110011019ID1107593813

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث