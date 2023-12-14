بيلينغهام يخلف رونالدو وبنزيما في مهمة خاصة مع ريال مدريد

أصبح الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، مكلفاً بمهمة خاصة مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يعاني من أزمة على مستوى منفذي ركلات الجزاء هذا الموسم، مشيرة إلى أن لاعبي الميرنغي أخطأوا 3 مرات من نقطة الجزاء ضد سيلتا فيغو وأوساسونا ويونيون برلين، رغم وجود 3 منفذين مختلفين، هم رودريغو غوس، وخوسيلو، ولوكا مودريتش.

وأوضحت الصحيفة أن فينيسيوس جونيور، سبق وأهدر ركلة جزاء في كلاسيكو الصيف بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن ما حدث هذا الموسم يؤكد أن ركلات الجزاء أصبحت مشكلة لريال مدريد عقب رحيل كريستيانو رونالدو، وراموس، وبنزيما.

وتابعت الصحفية، إنه نظرًا للفاعلية التي يظهرها بيلينغهام، تتجه الأنظار إليه ليكون المسدد الأول لركلات الجزاء في ريال مدريد، رغم أنه خلال مسيرته مع دورتموند سدد ركلتي جزاء فقط، ونجح في تنفيذهما.

ومع ريال مدريد، سجل رونالدو 79 هدفاً من ركلة جزاء من أصل 92، بنسبة نجاح 85%، بينما سجل راموس 22 هدفاً من 23 ركلة، بنسبة نجاح 95%، وأحرز بنزيما 32 هدفاً من 37 ركلة، بنسبة نجاح 86%.

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