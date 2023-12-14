مجموعة جميرا تعتزم مضاعفة محفظتها بحلول 2030

وضعت مجموعة جميرا، شركة الضيافة الفاخرة الرائدة عالمياً والتابعة لدبي القابضة، خططاً طموحة لمضاعفة حجم محفظتها من الأصول بحلول عام 2030، بما يتماشى مع مكانتها الرائدة في دولة الإمارات وعزمها مواصلة توسيع أعمالها في الأسواق العالمية الرئيسية. وتشمل هذه الخطط تعزيز حضور المجموعة في أوروبا، والاستفادة من تواجدها القوي في كل من لندن وكابري ومايوركا وجنيف للاستحواذ على عقارات فاخرة في مدن رئيسية أخرى، إضافة إلى استكشاف فرص التوسع في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتطلع المجموعة أيضاً إلى الاستفادة من إمكانات النمو القوية في سوق آسيا والمحيط الهادئ لتوسيع حضورها الحالي بما يتجاوز عقاراتها في الصين وبالي وجزر المالديف.

وتعد هذه الخطط جزءاً من "مهمة 2030" الاستراتيجية التي ستشهد تركيز المجموعة بشكل أكبر على تطوير علامتها التجارية وتقديم تجارب متميزة للضيوف وتعزيز أعمالها بالاستحواذ على أصول مميزة لترسيخ مكانتها الرائدة. وسيبدأ تنفيذ هذه الخطط في عام 2024، حيث ستشمل دمج برامج الصحة والعافية في رحلة العملاء بالاعتماد على مبادئ التعلم مدى الحياة والشمولية، إضافة إلى تقديم تجارب عائلية جديدة مع التركيز على اكتساب المعرفة واكتشاف الذات ومراعاة البيئة والفن والاندماج الثقافي.

وقالت كاترينا جيانوكا، الرئيسة التنفيذية لمجموعة جميرا: "يشهد قطاع الضيافة الفاخرة مزيداً من النمو استجابةً لمتطلبات العملاء لا سيما من جيل الألفية والجيل زد، ويتعين علينا، كعلامة تجارية منافسة، مواصلة الالتزام بالريادة والابتكار لمواكبة هذا التطور. وقد تم وضع "مهمة 2030" لتطوير علامة جميرا التجارية من أجل تعزيز نجاحنا وريادتنا على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال الضيافة الفاخرة. وتركز هذه الاستراتيجية على أربعة مجالات رئيسية هي: التوسع الدولي، وتطوير العلامة التجارية والمنتجات، والتميز في العمليات التشغيلية، والأعمال الداعمة، وتهدف إلى مضاعفة حجم محفظة أصولنا بشكل مستدام بحلول عام 2030 مع تعزيز تجربة علامتنا التجارية لتلبية المتطلبات المتنوعة والمتطورة لضيوفنا".

وتعد الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من " مهمة 2030" وذلك من خلال التركيز على ثلاث ركائز رئيسية هي: البيئة، والأفراد، والحوكمة. وتلتزم جميرا على وجه الخصوص بالحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال إزالة الكربون من عملياتها، وتصميم المباني الصديقة للبيئة، والحوكمة القوية لسلسلة التوريد، والتنوع والشمول، نظراً لوجود بعض النظم البيئية الحساسة المحيطة بمواقع فنادقها.



ويأتي هذا الإعلان بعد عام حافل شهدته مجموعة جميرا، حيث استحوذت على فندق "لو ريتشموند" في جنيف، وإكمال أعمال الإنشاء للوحدات السكنية في فندق "جميرا مرسى العرب" المرتقب في دبي، وافتتحت فندق "جميرا مكة"، أول فندق للمجموعة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استمرار أعمال التجديد في "جميرا دار المصيف"، و"جميرا ميناء السلام"، و"الفيلات الملكية"، في دبي.

وستواصل مجموعة جميرا تنفيذ خطط النمو في العام المقبل، بالتزامن مع افتتاح كل من فندق "جميرا مرسى العرب" في دبي، وفندق "جميرا البحر الأحمر" في المملكة العربية السعودية، إلى جانب إعادة تطوير فندق "لو ريتشموند" في جنيف.

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