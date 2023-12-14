براءة أم من جريمة قتل أطفالها الأربعة بعد قضاء 20 عاماً بالسجن

قضت محكمة الاستئناف الجنائية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الخميس بإلغاء إدانة امرأة أسترالية حكم عليها بالسجن في عام 2003 بتهمة قتل ثلاثة من أطفالها الرضع والقتل غير العمد لطفلها الرابع.

وفي عام 2003، وجدت هيئة محلفين أن كاثلين فولبيج مدانة بقتل أطفالها الثلاثة باتريك وسارة ولورا وبالقتل غير العمد لابنها كاليب البالغ من العمر 19 يوما، وذلك خلال الفترة من 1989 إلى 1999. وكان أكبر الأطفال يبلغ من العمر آنذاك 19 شهرا.

وقضت محكمة الاستئناف الجنائية في نيو ساوث ويلز، بقيادة رئيس القضاة أندرو بيل، اليوم الخميس، بأن الأدلة التي استند إليها في الأصل لسجن فولبيج "غير موثوقة".

وقالت فولبيج، خارج محكمة سيدني، إنها تشعر بالامتنان لأن العلوم المحدثة وعلم الوراثة قد قدمت إجابات حول كيفية وفاة أطفالها.

وأضافت فولبيج "ومع ذلك، حتى في عام 1999، كانت لدينا إجابات قانونية لإثبات براءتي، ولكن تم تجاهلها ورفضها. وفضل النظام إدانتي بدلا من قبول أنه في بعض الأحيان يمكن للأطفال أن يموتوا فجأة، بشكل غير متوقع ومفجع".

وقالت فولبيج "أطفالي موجودون معي هنا اليوم وسيكونون قريبين من قلبي لبقية حياتي. لقد أحببت أطفالي وسأظل أحبهم دائما".

وتم العفو عن فولبيج وإطلاق سراحها من السجن في يونيو الماضي عندما وجد تحقيق أن هناك شكا معقولا بشأن إدانتها.

جدير بالذكر أن فولبيج، التي دائما ما كانت تؤكد على براءتها، حيث تقول إن أطفالها ماتوا جميعا لأسباب طبيعية، حكم عليها في البداية بالسجن لمدة 40 عاما، منها 30 عاما بدون الخضوع للإفراج المشروط، وهو الحكم الذي تم تخفيفه لاحقا في مرحلة الاستئناف إلى السجن لمدة 30 عاما، منها 25 عاما بدون الخضوع للإفراج المشروط.

وتبلغ فولبيج الآن 56 عاما، وأمضت 20 عاما في السجن قبل إطلاق سراحها في وقت سابق من العام الجاري.