4660 ميغاوات إنتاج «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» في 2026

كشف محمد جامع، نائب المدير للطاقة النظيفة والتنوع في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بعد انتهاء المرحلة السادسة نهاية 2026 ستبلغ 4660 ميغاوات، لافتاً إلى أن المجمع حالياً ينتج 2627 ميغاوات، وسيضاف 233 ميغاوات لتصبح القدرة الإنتاجية 2860 ميغاوات في نهاية الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أنه مع انتهاء هذه المرحلة سيتمكن المجمع من توفير الكهرباء لمليون و400 منزل في نهاية 2026.

وقال في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، إنه تم تشكل شركة ((شعاع 4)) وهي شركة قابضة مسؤولة عن تنفيذ المرحلة السادسة وتبلغ نسبة مليكة هيئة كهرباء ومياه دبي لهذه الشركة 60 %، و40 % للمطور وهي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، وقد حصلنا على موافقة البيئة من بلدية دبي لهذه المرحلة وموافقة هيئة كهرباء ومياه دبي للبدء في عمليات الإنشاء.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وسيسهم المجمّع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

مشاريع رائدة

وتسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز الريادة في مختلف مجالات الاستدامة، من خلال مشاريع رائدة على المستوى العالمي، مع التركيز على الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والاقتصاد الدائري كونها ممكنات رئيسة لتحقيق الاستدامة، ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تنفذها الهيئة.

من جانبها، قالت الدكتورة عائشة النعيمي مدير إدارة مركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي: يستعرض المركز مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي المضيئة ومراحل تطور تقنيات الطاقة الشمسية ويعرض أهم مشاريع الابتكار في مجال الاستدامة، ويضم المركز أكثر من 35 عرضاً تفاعلياً حول مسيرة الهيئة، وأبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.

حاضنة عالمية

ويعد مركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية حاضنة عالمية للابتكار في قطاعي الطاقة والمياه، ويوفر بيئة تعليمية فريدة من خلال استضافة الفعاليات وبناء الشراكات للتعاون في مجالات الابتكار وتبادل المعارف والخبرات.

وأضافت النعيمي: يهدف مركز الابتكار إلى تعزيز الإبداع والابتكار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير المهارات وبناء قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة مع التركيز على تنمية وصقل قدرات الشباب المواطن.

يعتبر مشروع ((الهيدروجين الأخضر)) في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة، مشروعاً أساسياً في دعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق تنافسية عالمية في سوق الهيدروجين الأخضر. كما يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية.

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