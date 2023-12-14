7 اكتشافات طبية أعطتنا الأمل في 2023

MENAFN - Khaberni) خبرني - من العلاج الجيني إلى علاج الزهايمر، والتنبؤ بسرطان البنكرياس إلى طرق الإنجاب الرائدة، هناك العديد من الاكتشافات الواعدة في عام 2023 والتي ستؤثر على الصحة والطب في المستقبل.





فيما يلي مجموعة من الاكتشافات الطبية الهامة في عام 2023، بحسب ناشيونال جيوغرافيك:

1. أصبح أول علاج جيني قائم على تقنية كريسبر متاحاً في العالم





تمت الموافقة على أول علاج جيني قائم على تقنية كريسبر في العالم من قبل هيئات تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، والولايات المتحدة في 8 ديسمبر (كانون الأول). وهو يعالج مرض الخلايا المنجلية والثلاسيميا بيتا، وهي اضطرابات وراثية تؤثر على خلايا الدم الحمراء. الهيموجلوبين، الموجود في خلايا الدم الحمراء، يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. وتؤدي الأخطاء في جينات الهيموجلوبين إلى تكوين خلايا دم حمراء هشة تسبب نقص الأكسجين في الجسم، وهي حالة تعرف باسم فقر الدم. ويعاني المرضى المصابون بمرض الخلايا المنجلية أيضاً من الالتهابات والألم الشديد عندما تشكل الخلايا المنجلية جلطات وتعيق تدفق الدم، بينما يجب على المرضى المصابين بالثلاسيميا بيتا أن يحصلوا على نقل دم كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع.





ويعمل العلاج الجيني المعتمد حديثاً، والمسمى CASGEVY على تصحيح جينات الهيموجلوبين المعيبة في الخلايا الجذعية لنخاع العظم لدى المريض حتى تتمكن من إنتاج الهيموجلوبين الفعال. ويتم جمع الخلايا الجذعية للمريض من نخاع العظم، وتحريرها في المختبر، ومن ثم غرسها مرة أخرى في المريض. ويمكن لعلاج واحد أن يعالج بعض المرضى مدى الحياة.





وحصل اثنان من المخترعين اللذين قاما بضبط كريسبر (اختصار لعبارة "التكرارات المتناوبة القصيرة المتجمعة والمتباعدة بانتظام") للعمل كأداة دقيقة لتحرير الجينات، وهما إيمانويل شاربنتييه وجنيفر دودنا، على جائزة نوبل في الكيمياء قبل ثلاث سنوات فقط في عام 2020. وهذا مجرد العلاج الأول من بين عشرات العلاجات المحتملة قيد التطوير لعلاج أمراض وراثية أخرى أو السرطان أو حتى العقم.

2. الموافقة على أول دواء يبطئ مرض الزهايمر





وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول دواء لمرض الزهايمر يستهدف أحد الأسباب الكامنة وراء المرض. وفي حين أن عقار

Leqembi

ليس علاجاً أو يحسن الأعراض في المرحلة المتأخرة من المرض، إلا أنه بعد 18 شهراً من العلاج، فإنه يبطئ تراجع الذاكرة والتفكير بنسبة 30 بالمائة تقريباً إذا تم إعطاء الدواء في المرحلة المبكرة من المرض.





Leqembi

هو جسم مضاد وحيد النسيلة يعمل عن طريق استهداف لويحات الأميلويد في الدماغ والتي تعد سمة مميزة لمرض الزهايمر. وعندما تتجمع مستويات غير طبيعية من البروتين الموجود بشكل طبيعي، والذي يسمى بيتا أميلويد، معاً لتشكل لويحات لزجة في الدماغ، فإنها تؤدي إلى التهاب وتلف الاتصالات العصبية. ويؤدي تراكم لويحات الأميلويد إلى فقدان الذاكرة والتفكير مما يسبب مرض الزهايمر. وتشير التجارب السريرية إلى أن العقار الجديد يزيل لويحات الأميلويد من الدماغ، مما يبطئ تطور المرض.

3. يقوم الباحثون بإنتاج صغار فئران سليمة من أبوين ذكرين دون أنثى





قدم باحثون من اليابان أدلة في مؤتمر علمي على أنه من الممكن إنتاج فئران سليمة وخصبة دون بويضة من فأرة أنثى. أولاً، تم تصنيع البويضات من الخلايا الجذعية المشتقة من خلايا جلد فأر ذكر. وتم تخصيب هذه البويضات بحيوانات منوية لذكر آخر ثم نقل البويضة المخصبة إلى فأرة أنثى حيث نمت ونضجت.





وعلى الرغم من أن سبعة فقط من بين أكثر من 600 جنين مزروع تطورت إلى فئران صغيرة، إلا أن الصغار نمت بشكل طبيعي وكانت تتمتع بالخصوبة عند البلوغ. ولم يُعرف بعد ما إذا كانت صغار الفئران ستتطور تماماً مثل تلك التي ولدت من خلال الولادة التقليدية.

4. علماء يرسمون جميع الروابط في دماغ حشرة





أنتج العلماء أول مخطط كامل لأسلاك دماغ حشرة. وقد لا يبدو هذا مثيراً للإعجاب، لكن الدماغ، حتى دماغ ذبابة الفاكهة، يحتوي على شبكات واسعة من الخلايا العصبية المترابطة التي تسمى الشبكة العصبية.





وحتى الآن، لم يتم رسم خريطة كاملة إلا لأدمغة الدودة المستديرة، والنافورة البحرية، والدودة البحرية، ويحتوي كل منها على بضع مئات من الاتصالات فقط. لكن الخريطة الكاملة للشبكة العصبية ليرقة ذبابة الفاكهة تكشف أنها تحتوي على أكثر من 3000 خلية عصبية وأكثر من نصف مليون اتصال بينها. واستغرق تطوير هذه الخريطة عمل فريق دولي من العلماء لأكثر من خمس سنوات.و على الرغم من أن دماغ ذبابة الفاكهة أبسط بكثير من دماغ الإنسان، إلا أن التقنيات التي تم تطويرها ستساعد في رسم أدمغة أكثر تعقيداً في المستقبل.

5. اكتشاف آلية ظهور الشعر الرمادي





أظهر العلماء أنه عندما تتعثر الخلايا المنتجة للصباغ، والتي تسمى الخلايا الصباغية، في حالة غير ناضجة، فإنها تفشل في تطوير لون الشعر الأشقر أو البني أو الأحمر أو الأسود. هذه الحالة الموقوفة تؤدي إلى شيب الشعر. وينمو الشعر الجديد من بصيلات موجودة في الجلد، حيث تتواجد الخلايا الصباغية أيضاً.





ولاحظ العلماء في جامعة نيويورك أن الخلايا الجذعية الصباغية المفردة تهاجر لأعلى ولأسفل بصيلات الشعر الفردية للفئران على مدار عامين. ولدهشتهم، اكتشفوا أن الخلايا الجذعية الصباغية يمكنها التحول ذهاباً وإياباً من الخلايا الجذعية الرمادية غير الناضجة إلى الخلايا الملونة الناضجة أثناء انتقالها لأعلى ولأسفل خلال دورة حياة الشعر. ولكن مع تقدم عمر الشعر، تصبح الخلايا الجذعية للخلايا الصباغية بطيئة بعد دورات متعددة وتصبح محاصرة بالقرب من قاعدة الشعر كخلايا صباغية غير ناضجة. ومع عدم إنتاج أي صبغة، يتحول الشعر إلى اللون الرمادي.

6. البكتيريا تساعد الخلايا السرطانية على الانتشار بقوة أكبر





وجد العلماء أن بعض البكتيريا التي توجد بشكل متكرر في العديد من أورام الجهاز الهضمي تساعد الخلايا السرطانية بشكل مباشر على تجنب الاستجابة المناعية للجسم. ولا تتعاون هذه البكتيريا مع الخلايا السرطانية لتعزيز تطور السرطان فحسب، بل تساعدها أيضاً على الانتشار بسرعة أكبر عن طريق تحطيم الأدوية المضادة للسرطان والتسبب في فشل العلاج.





ويشير هذا البحث إلى أن بعض الأدوية المضادة للسرطان فعالة لأنها تقتل أيضاً البكتيريا التي تعيش في الورم. إن فهم كيفية تأثير البيئة الدقيقة للورم على بقائه وتطوره يمكن أن يفتح أبواباً جديدة لعلاج السرطان.

7. الذكاء الاصطناعي يحدد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس





يمكن لأداة ذكاء اصطناعي جديدة التنبؤ بسرطان البنكرياس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قبل التشخيص الفعلي، من خلال تحديد أنماط محددة من الحالات التي حدثت في السجلات الصحية للمرضى.





سرطان البنكرياس نادر ولكنه ثالث أكبر سبب للوفيات المرتبطة بالسرطان، وهو مميت جداً لأنه يتم اكتشافه عموماً في المراحل المتأخرة عندما يكون المرض قد انتشر بالفعل إلى مناطق أخرى من الجسم. ومن السهل تشخيص أعراض سرطان البنكرياس في مرحلة مبكرة بشكل خاطئ، ولكن يمكن أن يعيش العديد من المرضى لفترة أطول إذا تم اكتشاف السرطان مبكراً. وقد دفع ذلك العلماء إلى تدريب خوارزمية الذكاء الاصطناعي على السجلات الطبية لـ 6.2 مليون شخص من الدنمارك على مدار 41 عاماً لاكتشاف الأنماط المخفية في سجلات 24000 مريض أصيبوا لاحقاً بسرطان البنكرياس.





ثم اختبر العلماء أداة الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل سجلات ما يقرب من 3 ملايين من قدامى المحاربين الأمريكيين على مدار 21 عاماً. وحددت خوارزمية الكمبيوتر بشكل صحيح ما يقرب من 4000 شخص، قبل ما يصل إلى ثلاث سنوات من تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس. وتظهر الدراسة أن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون دقيقة مثل الاختبارات الجينية في التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان البنكرياس. ونظراً لأن سرطان البنكرياس نادر جداً، يوصى حالياً بالفحص الجيني فقط للأفراد المعرضين للخطر الشديد، أو أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض.