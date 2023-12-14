الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط من المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندي جديد في معارك قطاع غزة، لترتفعحصيلة قتلاه إلى 445 منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيان الجيش عبر موقعه الرسمي

قتل الرائد (احتياط) إليشا ليفينسترن 38 عاما في معركة جنوب قطاع غزة، وهو مقاتل في كتيبة المدرعات 8104.

وأعلن الجيش الإسرائيلي

أمس الأربعاء مقتل 10 عسكريين في معارك شمالي قطاع غزة، وهذا أكبر عدد من القتلى تعلن عنه إسرائيل خلال يوم واحد.

فيما أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الثلاثاء أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.



