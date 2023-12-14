الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط من المدرعات في معارك جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندي جديد في معارك قطاع غزة، لترتفع
حصيلة قتلاه إلى 445 منذ 7 أكتوبر الماضي.
ووفقا لبيان الجيش عبر موقعه الرسمي
قتل الرائد (احتياط) إليشا ليفينسترن 38 عاما في معركة جنوب قطاع غزة، وهو مقاتل في كتيبة المدرعات 8104.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
أمس الأربعاء مقتل 10 عسكريين في معارك شمالي قطاع غزة، وهذا أكبر عدد من القتلى تعلن عنه إسرائيل خلال يوم واحد.
فيما أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الثلاثاء أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.
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