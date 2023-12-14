الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الثالث: استشهاد شاب متأثراً بجروحه

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أعنلت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، استشهاد شاب متأثراً بجروحه جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما يرفع عدد شهداء العدوان إلى 11.
وكانت الصحة أعلنت الليلة الماضية، عن استشهاد المواطنين أحمد جمال أبو زينة (27 عاما)، والطفل بشار هيثم أبو زيد، وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين.
يتبع..
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