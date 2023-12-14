واينت: بعد كمين الشجاعية.. 5 أسباب تدفع الجيش الإسرائيلي لقتال عناصر حماس وجها لوجه

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- طرح موقع "واينت" العبري، الخميس، 5 أسباب تتحدث عن جدوى التوغل البري في قطاع غزة، وذلك بعدما تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة بمعركة الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الموقع إن عشرات الآلاف من مقاتلي حماس ومئات الآلاف من أسلحتهم داخل مئات من الفتحات القتالية المخفية في المباني في الكثير من الأحياء في جميع أنحاء القطاع، تجعل "القتال وجها لوجه" أمرا لا مفر منه للجيش الإسرائيلي.

ولفت "واينت" إلى أن تحليل المعارك البرية، يظهر مدى تعقيد القتال في هذه المعاقل، حيث أن العربات المدرعة وناقلات الجند وغيرها من الآليات المصفحة لا يمكنها دخول الشوارع الضيقة، ما يجبر الجنود على إتمام الجزء الأكبر من مهمتهم القتالية سيرا على الأقدام من مبنى إلى آخر، وداخل المباني والمنازل الفارغة، التي سبق أن تعرضت لغارات جوية مكثفة وقصف مدفعي من مسافة بعيدة.

وقال الموقع إن معركة الشجاعية التي قتل فيها نحو 10 مقاتلين، أثارت مرة أخرى السؤال: لماذا لا تتم تسوية قطاع غزة أرضا من الجو بدلا من تعريض مقاتلي المشاة للخطر في معارك الشوارع الضيقة؟، لافتا إلى أنه من الناحية العملية، فإن مثل هذه التسوية ليس لها جدوى حقيقية لعدة أسباب: أولا من العدد الهائل من الأهداف، والحاجة الماسة إلى المعلومات الاستخباراتية، ووصولا إلى الرغبة الأساسية في القضاء على عناصر حماس.

وأضاف الموقع أن السبب الأول هو أنه لا توجد إمكانية لمهاجمة كل المراكز وقواعد إطلاق الصواريخ تحت الأرض في قطاع غزة.

فطوال عقد من الزمن، اعتمد الجيش الإسرائيلي، باستثناء العملية المحدودة في "تسوك إيتان"، على ضرب حماس من الجو. وقد فشلت هذه العمليات، وقد أصبحت حماس "جيشا وحشيا".. فقط في الشهر الماضي، كشفت المناورة البرية عشرات من صواريخ "الطوربيد" تحت الماء، والطائرات المسيرة وهي نسخة من الطائرة بدون طيار التابعة للجيش الإسرائيلي "روك مايم".. ولولا الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر، لكنا التقينا بهذه الأسلحة بطريقة مختلفة.

ثانيا، معظم الأهداف التكتيكية الدقيقة "الأقل أهمية" غير معروفة للاستخبارات، لذا يلزم إجراء مسح أرضي واحتكاك مع التضاريس للوصول إليها.

ثالثا، الغارات الجوية غير فعالة لأي منزل يحتوي على 30 قذيفة آر بي جي، وخمس بنادق قنص من طراز دراغونوف، وثماني عبوات ناسفة كبيرة من نوع شواز أو كاليماجور. سوف يتم تدمير المنزل أو إتلافه، وسوف تنفجر بعض العبوات، ما سيثير الغبار على الأكثر، ولكن النفق في معظمه بين الأنقاض، سيظل صالحا للاستخدام.

رابعا: الرغبة الأساسية في القضاء على حماس.

عشية الحرب، كان لدى حماس حوالي 30 ألف مسلح، كعدد رسمي ومنظم. وهناك منظمات أخرى، مثل الجهاد الإسلامي، لديها عدة آلاف أخرى. تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه قضى حتى الآن على نحو 7000. ويعترف الجيش الإسرائيلي بأنه لن يتم القضاء عليهم جميعا بحلول نهاية المناورة، التي ستستمر في أحسن الأحوال حتى نهاية يناير. وبعد ذلك، سيستمر القتال طوال عام 2024 مع غارات محدودة على قطاع غزة في محاولة لمنع حماس من استعادة ما دمره الجيش الإسرائيلي.

لكن المشكلة مختلفة. فقد أمرت حماس عناصرها بالاختباء مؤقتا في آلاف الأنفاق الدفاعية العسكرية في قطاع غزة حتى انتهاء الحرب. وهي عبارة عن آلاف الفتحات، بعضها متصل ببعضه البعض في مساحة محدودة تحت الأرض تبلغ 30-40 مترا، والبعض الآخر لا.

يستغرق الأمر سنوات لتطهير قطاع غزة بالكامل، كما يقول القادة المشاركون في المناورة، لهذا السبب يستثمرون في ضرب مراكز القوة، والقضاء على القادة الميدانيين لحماس، لأن حماس ووسائل حربها في القطاع لا نهاية لها، على عكس الوقت المقرر في المناورة العسكرية الإسرائيلية.

ولفت الموقع إلى أن السبب الخامس وراء عدم قيام الجيش الإسرائيلي بتسوية كل قطاع غزة بالأرض، "إلى جانب حقيقة أن ذلك سيؤدي إلى مقتل الآلاف من المدنيين بطريقة من شأنها أن تقلل من الدعم الدولي للمناورة الإسرائيلية"، هو أن الجيش يحتاج للمعلومات الاستخباراتية.. هذه المعلومات الاستخبارية ضرورية ليس فقط من أجل الحصول على معلومات مهمة حول مواقع قادة حماس أو مواقع الأسرى الإسرائيليين.

أيضا، هناك قيمة كبيرة جدا في الاستيلاء على مواد استخباراتية مثل الخرائط والوثائق.



