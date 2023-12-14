واشنطن تبدي استعدادا مشروطا لاستئناف التعاون مع النيجر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لاستئناف تعاونها مع النيجر بشروط، أبرزها أن يلتزم النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في نهاية يوليو عبر انقلاب، بمرحلة انتقالية قصيرة.

يأتي ذلك، بينما بدأت الثلاثاء الماضي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي فيي، بزيارة إلى نيامي التقت خلالها عددا من المسؤولين النيجريين من بينهم رئيس الوزراء المعين من قبل الجيش علي محمد الأمين زين.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية للصحافيين أمس الأربعاء إنه يتعين على "المجلس الوطني لحماية الوطن"، المجلس العسكري الحاكم، أن يعلن "موعدا نهائيا لانتقال سريع وذي مصداقية" تنبثق منه "حكومة منتخبة ديمقراطيا".

وأضافت "لقد أكدنا أننا مستعدون لاستئناف تعاوننا إذا اتخذ المجلس الوطني لحماية الوطن الخطوات التي ذكرتها".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية علقت تعاونها مع نيامي بعد انقلاب 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.