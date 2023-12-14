قفزة كبيرة على أسعار الذهب بالأردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت اسعار الذهب بالاردن اليوم دينار وعشرين قرشاً وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 41.2 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.5 للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 33.7 للشراء منهم
ووصلت سعر الاونصة اليوم الى 2035 دولارا في التداولات العالمية
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