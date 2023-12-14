الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بيت لحم، بينهم طفل.
وأفاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت معتز فهمي الدبس (34 عاما)، ونجله محمد (12 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وثائر إبراهيم ديرية (35 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق جبل النواورة وداهمت عددا من المنازل، كما حطمت بعض المركبات في منطقة واد الحمل ببيت لحم.
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