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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم

12/14/2023 2:20:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بيت لحم، بينهم طفل.
وأفاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت معتز فهمي الدبس (34 عاما)، ونجله محمد (12 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وثائر إبراهيم ديرية (35 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق جبل النواورة وداهمت عددا من المنازل، كما حطمت بعض المركبات في منطقة واد الحمل ببيت لحم.




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