صحفي من جنين: جيش الاحتلال يفرض حظر تجوال غير معلن على مدينة جنين ومخيمها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الصحفي الفلسطيني علي السمودي من جنين إن جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثالث يواصل استهداف مدينة ومخيم جنين من خلال القصف والقتل والتخريب والاعتقال وتدمير البنية التحتية للمقاومة .



وأضاف السمودي خلال اتصال هاتفي من جنين عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن جيش الاحتلال يغلق منافذ مدينة جنين ويمنع الحركة ويفرض حظر تجوال غير معلن مؤكداً أن الهلال الأحمر الفلسطيني لم يتحرك إلا بموافقة الاحتلال .



وأشار إلى أن عشرات العائلات في جنين محاصرة ومعزولة عن العالم وسط ظروف قاسية وبحراسة إسرائيلية مشددة .



وأوضح أن جيش الاحتلال يدعي أنه يهدف في هذه العمليات العسكرية بجنين الوصول إلى المقاومين وذلك من خلال إرسال 1400 جندي إسرائيلي في الاقتحامات اليومية.



وأكد أن جيش الاحتلال فشل بالوصول إلى المقاومين بجنين ومخيمها منوهاً أن قوات الاحتلال تستخدم أسلوب العقاب الجماعي .



وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن صباح اليوم استشهاد 3 شبان جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين.

